Fed「川普派」理事對降息幅度看法分岐 米倫要一次降2碼 沃勒主張謹慎

美國聯準會（Fed）理事米倫（Stephen Miran）與沃勒（Christopher Waller）都支持在本月會議降息，米倫主張最近美中貿易緊張升溫將加劇經濟的下行風險，主張應一次降2碼，但沃勒（Christopher Waller）認為，能以每次降息1碼的方式，支持疲軟的就業市場。

米倫16日接受福斯商業新聞訪問時，重申他支持在28-29日的決策會議一次降息2碼（0.5個百分點），強調最近美中貿易緊張局勢升高，使經濟面臨更多下行風險，有必要迅速寬鬆貨幣政策，「如果貨幣政策維持目前的緊縮程度，經濟又遭遇這種震撼（美中緊張升溫），負面後果將顯著擴大」。

他也坦承，其他決策官員可能支持本月降息1碼，一如9月決策。但他表示，「我認為我們今年或許能降息3碼」。米倫在9月利率會議是唯一主張降2碼的決策官員。

沃勒同日接受則說：「你不希望犯錯，因此，避免錯誤的方式就是謹慎行事，先降25個基點，觀察結果，再做後續決策。」他被視為明年接任Fed主席鮑爾的可能人選之一。

他稍後在另一場活動更詳細說明為什麼他認為應該審慎行事，強調目前的經濟數據相互矛盾，一方面顯示經濟成長穩健，另一方面卻顯示勞動市場正在放緩，他主張Fed現在應該聚焦就業市場，因為若沒有總統川普關稅政策的影響，通膨正朝2%目標回落，因此認為「應該在我們29日結束的會議降息1碼」，「之後我尋找穩健的GDP數據要如何與疲軟的勞動市場相互協調」。

今年沒有決策投票權的里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Tom Barkin），16日則對就業與通膨前景「感到樂觀」，勞動市場的基本動能「相當強勁」，企業運作健康、消費需求穩健且不確定性降低，消費者對物價升高的抗拒、生產力提升，以及企業審慎定價，可能會限制關稅成本傳導至物價的幅度。

今年同樣沒投票權的明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）說，他認為勞動市場大幅弱化、或通膨急升的機率不高，相較之下，勞動市場出現負面發展的風險，高於通膨大幅攀升。

鮑爾本周稍早已暗示，本月底的會議可能會再降息1碼，目的在因應就業成長急遽放緩，但多位官員仍強調需對通膨保持警覺。