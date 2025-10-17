汽車晶片又出事！荷蘭安世暫停出貨 美中糾紛害全球車廠陷供應鏈危機

汽車製造商正在應付可能出現新一輪晶片供應中斷的情勢，原因是隨著美中貿易爭端升級，中國大陸對荷蘭一家不太知名的半導體製造商安世半導體（Nexperia）實施報復性的出口管控措施，可能在汽車業引發連鎖反應，導致生產線停止。

消息人士透露，安世半導體上周通知客戶停止出貨。根據彭博見到的信件，安世已通知客戶和合作夥伴，中國的出口管制構成「不可抗力」事件，也就是因特殊情況而無法履行合約責任。安世14日表示，正積極向中國政府徵出口管制豁免。

歐盟汽車製造商協會證實，車廠與供應商上周確實接獲安世通知無法再保證晶片交付，並指出這可能會嚴重干擾生產作業；美國汽車創新聯盟呼籲迅速解決問題，表示「若不能盡速恢復車用晶片出貨，美國及許多其他國家的汽車生產都將受到干擾，並波及其他產業。」

雖然安世半導體公司規模不大、卻在車用晶片領域具有重要地位，雖然安世生產的晶片並非先進產品，但被廣泛應用於汽車的照明與電子系統，包括用於控制開關、方向盤等功能。晶片研究機構TechInsights副總裁瑞奇斯說，安世是基礎晶片類別（主要為車用電晶體與二極體）的市場領導者，市占率約達40%。

安世半導體的晶片被用於BMW、豐田與賓士等品牌汽車。目前車廠與零件供應商正急於了解曝險程度並尋找替代供應來源，擔心汽車生產在幾周內就受到斷供影響。知情人士透露，德國晶片製造商英飛凌近期已接到來自安世客戶詢問替代貨源。

此事牽涉到美中貿易爭端。荷蘭政府在周日宣布，已於9月30日起接管安世半導體，理由是擔心技術可能被轉移至安世的中國母公司聞泰科技。

法院文件顯示，荷蘭此舉是在美國對聞泰科技的壓力逐漸升高所做出的。安世可能受到美國新規的影響，該規定將出口管制擴大到涵蓋由美國「實體清單」上企業持有50%以上股權的公司，而美國去年12月底已將聞泰科技列入實體清單。

根據安世半導體本周二發出的聲明，中國商務部在10月4日發布出口管制通知，下令聞泰科技暫停安世半導體自中國出口的業務。該公司約有80%的產品在中國完成加工後才交付客戶。

知情人士表示，安世半導體位於歐洲與中國的工廠出貨至今尚未恢復。