中國制裁韓華海洋子公司 美國務院批意在脅迫韓國

中央社／ 首爾17日綜合外電報導

美國國務院發言人今天表示，中國本週對韓國造船商韓華海洋株式會社（Hanwha Ocean）的美國子公司實施制裁，目的在削弱韓美合作並「脅迫」華府的亞洲盟友。

路透社報導，中國14日宣布這項制裁，正值美國與中國在雙方領導人計劃會晤前，針對彼此船舶開徵額外的港口費用，這是美中在長期貿易戰中的最新一次交鋒。

中國商務部禁止與韓華海洋的美國子公司進行交易與合作，理由是這些公司涉及美國政府「相關調查行動」，因此構成安全風險。

美國國務院發言人表示：「中國針對韓華的行為是不負責任的，試圖干預一家私人企業的營運，並削弱美韓在振興美國造船業與製造業方面的合作。」

發言人在轉交給路透社的聲明中補充：「中國的行動…是中國長期以來試圖脅迫韓國的最新例證。」

這次遭受中國制裁的5家公司包括韓華集團旗下的美國費城造船廠（Philly Shipyard）。韓華集團是全球最大的造船商之一，曾獲得維修與翻新美國海軍艦艇的合約，旗下機構也在建造一艘懸掛美國國旗的液化天然氣運輸船。

韓國已承諾投入高達1500億美元，協助美國重振陷入困境的造船業，這是美韓為降低美方對韓國商品進口關稅而進行貿易談判的一部分。

