日圓升破150水準 本月6日來首見 因美元遭遇貶壓

日圓兌美元匯率17日盤中升破150日圓價位，為10月6日來首見，原因是美國地區銀行憂慮拖累美元與美債殖利率下挫，同時日本銀行（央行）總裁植田和男仍未排除本月升息的可能性，暗示他還不想扭轉市場對日銀升息的預期。

彭博資訊報價顯示，日圓兌美元17日一度強升0.4%，報149.90日圓兌1美元，是10月6日來首度升破150水準。美元指數盤中貶0.2%至98.157，歐元兌美元升值0.2%至1.1712美元。

此前，美國兩家美國地區型銀行揭露，在向投資於不良商業抵押貸款的基金提供貸款時，遭到詐欺，引發市場擔憂信用市場出現更多裂痕，在美股價位居高不下之際，引發資金湧向美債，美國2年期公債殖利率跌到2022年9月來最低，5年期公債殖利率也跌至去年10月來低點。

此外，儘管植田16日在20國集團（G20）財金首長會的發言，對10月升息的態度更審慎，卻未完全排除可能性。

他表示，美國關稅政策對全球經濟衝擊的顯現時間比原先預期還久，但近期可能即將浮現，日銀將詳加檢視各種數據，包括他待在華府期間所蒐集的資訊，到最後一刻再決定10月29-30日的決策會議是否升息，「我們的立場沒有改變，若我們對實現展望的信心提高，將調整貨幣政策的寬鬆程度」。

這是植田在日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗4日意外當選自民黨總裁後的首次公開發言，也是他在月底決策會議前的最後一次公開談話，但日銀決策委員高田創將於20日發表演說，副總裁冰見野良三也預定21日發表演說，植田也可能在新首相下周正式選出後，兩人會面。

農林中金總合研究所首席經濟學家南武志認為，植田雖未排除在10月升息的可能性，但到現在也都沒有積極暗示本月採取行動的機率，顯示日銀更可能12月再升息。

隔夜交換數據顯示，交易員現在認為日銀本月升息的機率約15%，遠低於幾周前的68%。