甲骨文：AI基建業務毛利可達35% 大單不只來自OpenAI

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
甲骨文（Oracle）16日表示，AI基礎設施業務的毛利率可達35%。 路透
甲骨文（Oracle）表示，預期到2030年度，雲端基礎設施業務營收將成長至1,660億美元，屆時將占整體營收的近 75%；該業務未來六年毛利率預料達35%，希望藉此緩解華爾街對出租AI伺服器業務利潤率的擔憂。

路透報導，甲骨文周四（16日）在宣布雲端運算預測後，股價收盤上漲3%，但在更廣泛的營收和利潤預測公布後，盤後交易反轉下跌約2.4%。

甲骨文共同執行長馬戈伊爾克（Clay Magouyrk）周四在年度投資者大會上提出上述雲端基礎設施業務的預測，並且表明新訂單來自各種客戶，而不僅僅是來自OpenAI。

他表示，在上季度單一個30天期間內，甲骨文的雲端基礎設施部門（OCI）獲得650億美元新承諾訂單，其中包括與Meta達成的200億美元交易。他強調，這最新的650億美元訂單的客戶都是OpenAI以外的其他公司。

甲骨文財務長柯林（Dough Kehring）表示，預期到2030會計年度，整體營收將達到2,250億美元，調整後每股盈餘21美元，這優於彭博彙整分析師平均預估的1,980億美元、每股盈餘18.50美元。其中，雲端基礎設施業務在2030會計年度將貢獻1,660億美元營收。

在投資者大會中，甲骨文表示，在提供AI雲端運算基礎設施的業務方面，預估未來六年總營收能有600億美元，毛利率可達35%。馬戈伊爾克在與分析師會談時表示，即使是面對最大的客戶，也能有這樣的毛利率。

甲骨文目前已與OpenAI、臉書母公司Meta、xAI等客戶簽下大型協議，將為這些公司建置AI資料中心。陸續宣布的這些大訂單雖大幅推升了甲骨文的估值，但市場仍對實際獲利能力持保留態度。

彭博分析師拉納指出，甲骨文最新揭露的毛利數字，「有助於平息市場對低獲利的擔憂」。The Information上周曾報導，甲骨文近期的一些AI雲端合約毛利率只有14%。拉納說：「要考慮到這類業務目前仍處於早期階段，未來幾年獲利能力將非常可能改善。」

