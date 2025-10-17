輝達中國市占從95%歸零 黃仁勳：禁令也會傷害美國

輝達執行長黃仁勳日前出席美國紐約市一場座談時說，受到美國出口限制影響，輝達無法向中國大陸公司銷售先進製程的產品，所以在中國先進晶片市場的占有率已從95%降至0%。他表示：「我們希望能繼續說明與通報，期待政策改變。」

黃仁勳6日參加城堡證券（Citadel Securities）舉辦的座談，影片於14日發布於YouTube。《南華早報》報導，輝達自2022年起被禁止向中國出口用於人工智慧（AI）應用的先進晶片，包括A100、H100和H200。雖然華府最終批准銷售特供版H20晶片，但中國網信辦以安全疑慮為由展開調查，建議中國企業避免採用。

黃仁勳表示輝達已完全停止對中國的銷售，重申輝達必須向中國銷售產品，否則市場將拱手讓給華為等中國競爭對手。他還指出，輝達被排除在中國市場之外，不僅對中國不利，對美國而言「甚至更糟」。

黃仁勳說：「傷害中國的事情往往也會傷害美國，而且情況甚至可能更糟。」

他指出，開發者對任何軟體產業都至關重要，而中國擁有「全球約50%的AI研究人員」。他進一步表示：「讓這些研究人員無法基於美國技術發展AI，是一個錯誤。問題在於，如何在保持領先與優勢的同時，讓全球仍能基於美國技術架構持續發展？」

黃仁勳表示：「這就是平衡，而要達到平衡，就必須講究細微差別，這通常不是全有或全無的策略。一個隨時間演變而調整的細膩策略，既能讓美國保持領先，同時持續吸引全球研究人員，這可能是正確的平衡方式，也是我目前所主張的做法。」