任天堂傳上修Switch 2產量目標 明年3月底前生產多達2,500萬台

知情人士透露，任天堂（Nintendo）已要求供應商在明年3月底前，生產多達2,500萬台Switch 2遊戲機，將刷新該公司遊戲機上市首年的銷售紀錄。

彭博資訊報導，以迄今銷售速度估算，任天堂截至明年3月底的今年度Switch 2銷量，可望輕鬆超越分析師預估的1,760萬台，遑論自家保守的公開預測。根據任天堂組裝夥伴的出貨估計，任天堂預期今年度能售出約2,000萬台Switch 2，其他剩下的庫存將計入明年度。

不過，任天堂仍可能在年底購物旺季更清楚解讀需求後，再調整最終的生產數字。

Circana的研究顯示，在任天堂最大的市場美國，Switch 2銷售趨勢領先Switch的幅度達77%，在今年度剩下的幾個月時間裡，銷售可望超越該公司保守的預期。任天堂預料將在11月公布財報時，上修全年的Switch 2的銷售預測。

任天堂寄望需求能在未來數個月的年底購物旺季持續發燒，並延續買氣至2026年，如今調高產量目標，顯示這家電玩巨頭正全力確保新款旗艦遊戲機的成功。該公司並未回應彭博記者的置評請求。

任天堂已從Sony集團和微軟在新冠疫情期間推出新主機、但供應受擾的經驗汲取教訓，建立充足供貨，並在可預見的未來維持高生產率。Switch 2的內建優勢在於能向下相容所有Switch遊戲庫，上市首日便擁有龐大的軟體生態系。

儘管任天堂也面臨總體經濟動盪可能拖累需求等風險，但這些風險目前看來似乎還很遙遠，仍有許多消費者正在等待購買Switch 2，本月推出的遊戲「寶可夢傳說 Z-A」（Pokémon Legends: Z-A）也有望觸發Switch 2的銷售動能。