國際貨幣基金報告 波蘭名列全球第20大經濟體

根據國際貨幣基金（IMF）最新「世界經濟展望」報告，波蘭今年的國內生產毛額（GDP）預計將達到1兆400億美元，超越瑞士的1兆美元，躋身全球第20大經濟體行列。

根據波蘭商業內幕（Business Insider）報導，波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）上月訪問美國期間，已討論波蘭加入全球主要經濟體組成的20國集團（G20）的可能性。

席科斯基表示：「由於波蘭已經加入了所謂的兆元美元經濟俱樂部，我試圖說服明年將擔任G20主席的美國邀請我們加入這個集團。」

根據國際貨幣基金的歷史資料，1990年剛從共產主義轉型時，波蘭的經濟總量僅位居全球第38位，落後於巴基斯坦和阿爾及利亞。其後，波蘭的排名穩步上升，於2000年升至第27位，到2010年進一步升至第25位。

IMF對波蘭未來幾年的預測，到2030年波蘭的GDP將繼續保持比瑞士更快的成長速度。

資料同時顯示，排名在波蘭前兩個國家，分別為沙烏地阿拉伯（預計1兆2700億美元）排名第19位，以及荷蘭（預計1兆3200億美元）排名第18位，在未來幾年仍將保持領先。

分析師認為，沙烏地阿拉伯經濟高度依賴石油出口，未來經濟成長仍然強勁，然而，波蘭有望在追趕荷蘭方面取得進展。

IMF分析師預測，荷蘭GDP總量目前領先波蘭2810億美元，預計5年內將縮小至2210億美元。

另外，統計顯示，世界上最大的經濟體是美國（30兆6200億美元）、中國（19兆4000億美元）和德國（5兆100億美元），而德國正是波蘭的西部鄰國和最大的貿易夥伴。