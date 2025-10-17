快訊

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱！竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

買M5 MacBook Pro、M5 iPad Pro先注意！蘋果官網首曝規格差異、充電器也有差

北市男吃感冒藥開車頭暈…撞斷路燈再衝上人行道 2人送醫

國際貨幣基金報告 波蘭名列全球第20大經濟體

中央社／ 華沙16日專電

根據國際貨幣基金（IMF）最新「世界經濟展望」報告，波蘭今年的國內生產毛額（GDP）預計將達到1兆400億美元，超越瑞士的1兆美元，躋身全球第20大經濟體行列。

根據波蘭商業內幕（Business Insider）報導，波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）上月訪問美國期間，已討論波蘭加入全球主要經濟體組成的20國集團（G20）的可能性。

席科斯基表示：「由於波蘭已經加入了所謂的兆元美元經濟俱樂部，我試圖說服明年將擔任G20主席的美國邀請我們加入這個集團。」

根據國際貨幣基金的歷史資料，1990年剛從共產主義轉型時，波蘭的經濟總量僅位居全球第38位，落後於巴基斯坦和阿爾及利亞。其後，波蘭的排名穩步上升，於2000年升至第27位，到2010年進一步升至第25位。

IMF對波蘭未來幾年的預測，到2030年波蘭的GDP將繼續保持比瑞士更快的成長速度。

資料同時顯示，排名在波蘭前兩個國家，分別為沙烏地阿拉伯（預計1兆2700億美元）排名第19位，以及荷蘭（預計1兆3200億美元）排名第18位，在未來幾年仍將保持領先。

分析師認為，沙烏地阿拉伯經濟高度依賴石油出口，未來經濟成長仍然強勁，然而，波蘭有望在追趕荷蘭方面取得進展。

IMF分析師預測，荷蘭GDP總量目前領先波蘭2810億美元，預計5年內將縮小至2210億美元。

另外，統計顯示，世界上最大的經濟體是美國（30兆6200億美元）、中國（19兆4000億美元）和德國（5兆100億美元），而德國正是波蘭的西部鄰國和最大的貿易夥伴。

波蘭 荷蘭

延伸閱讀

IMF示警 全球國債四年後將超越GDP

波蘭到底向不向德國引渡北溪嫌疑人？

波蘭欲訂新規 提高外國人獲得公民身分門檻

前德總理梅克爾：波海國家、波蘭阻歐俄對話 之後俄侵烏

相關新聞

輝達中國市占從95%歸零 黃仁勳：禁令也會傷害美國

輝達執行長黃仁勳日前出席美國紐約市一場座談時說，受到美國出口限制影響，輝達無法向中國大陸公司銷售先進製程的產品，所以在中...

美銀行連環爆雷 戴蒙才警告「更多蟑螂」市場如驚弓之鳥先賣再說

美國地區性銀行股股票周四（16日）慘遭血洗，凸顯市場上蔓延著一種情緒：「先賣再說」。另一方面，僅僅兩天之前，摩根大通執行...

甲骨文：AI基建業務毛利可達35% 大單不只來自OpenAI

甲骨文（Oracle）表示，預期到2030年度，雲端基礎設施業務營收將成長至1,660億美元，屆時將占整體營收的近 75...

任天堂傳上修Switch 2產量目標 明年3月底前生產多達2,500萬台

知情人士透露，任天堂（Nintendo）已要求供應商在明年3月底前，生產多達2,500萬台Switch 2遊戲機，將刷新...

蘋果傳將推搭載觸控螢幕MacBook Pro 扭轉賈伯斯時代以來立場

知情人士透露，蘋果公司（Apple）正準備2026年底或2027年初推出具備觸控螢幕版本的Mac電腦，扭轉了已故共同創辦...

金價快要飆破4,400美元 銀價再觸歷史新高 市場擔憂信貸爆雷

隨著市場對信貸品質的擔憂加劇，以及美中關係緊張升高，投資人對避險資產的需求大增，黃金與白銀今（17）日早盤中，價格雙雙再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。