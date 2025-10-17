快訊

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱！竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

買M5 MacBook Pro、M5 iPad Pro先注意！蘋果官網首曝規格差異、充電器也有差

北市男吃感冒藥開車頭暈…撞斷路燈再衝上人行道 2人送醫

歐盟達成協議力挺防衛產業 挹注15億歐元增產能

中央社／ 布魯塞爾16日綜合外電報導

歐盟理事會表示，歐盟今天就一項旨在提振其防衛產業的計畫達成協議，初期將投入15億歐元（約新台幣539億元）以提升產能並強化供應鏈。

法新社報導，代表成員國的歐盟理事會（EuropeanCouncil）透過聲明表示，這項發展是長期談判的成果，使歐盟朝著改善防務準備能力的目標邁進，同時也旨在「支持與烏克蘭的國防產業合作」。

根據與歐洲議會（European Parliament）達成的協議，這筆為「歐洲防衛產業計畫」（EDIP）提供的15億歐元預算將以補助款形式提供，涵蓋期間為2025至2027年。

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）對這項消息表示歡迎，稱這是歐盟朝向「在2030年前做好防務準備」所邁出的重要一步。

關於「歐洲防衛產業計畫」的談判，長期以來一直圍繞著是否應優先採購歐洲製造的軍事裝備、武器和彈藥。

部分歐盟國家希望利用這項計畫資助從歐盟以外地區採購軍事物資，特別是向美國採購。

最終達成的折衷方案，將限制在歐盟或挪威等夥伴國家以外製造的零組件價值，不得超過總投資額的35%。

目前，歐盟有超過60%的軍事武器和系統來自歐盟以外地區，主要來自美國。布魯塞爾當局希望將這個比例降至45%。

歐盟 軍事 美國

延伸閱讀

壓制俄羅斯挑釁空域 英促歐洲擴大無人機生產

馬查多獲和平獎 聯合國：反映委內瑞拉人對民主追求

歐盟主席斥無人機擾歐領空是混合戰 德國將授權警方擊落

陸總理李強會見歐委會主席 籲「從大處著眼」尋求利益契合點

相關新聞

輝達中國市占從95%歸零 黃仁勳：禁令也會傷害美國

輝達執行長黃仁勳日前出席美國紐約市一場座談時說，受到美國出口限制影響，輝達無法向中國大陸公司銷售先進製程的產品，所以在中...

美銀行連環爆雷 戴蒙才警告「更多蟑螂」市場如驚弓之鳥先賣再說

美國地區性銀行股股票周四（16日）慘遭血洗，凸顯市場上蔓延著一種情緒：「先賣再說」。另一方面，僅僅兩天之前，摩根大通執行...

甲骨文：AI基建業務毛利可達35% 大單不只來自OpenAI

甲骨文（Oracle）表示，預期到2030年度，雲端基礎設施業務營收將成長至1,660億美元，屆時將占整體營收的近 75...

任天堂傳上修Switch 2產量目標 明年3月底前生產多達2,500萬台

知情人士透露，任天堂（Nintendo）已要求供應商在明年3月底前，生產多達2,500萬台Switch 2遊戲機，將刷新...

蘋果傳將推搭載觸控螢幕MacBook Pro 扭轉賈伯斯時代以來立場

知情人士透露，蘋果公司（Apple）正準備2026年底或2027年初推出具備觸控螢幕版本的Mac電腦，扭轉了已故共同創辦...

金價快要飆破4,400美元 銀價再觸歷史新高 市場擔憂信貸爆雷

隨著市場對信貸品質的擔憂加劇，以及美中關係緊張升高，投資人對避險資產的需求大增，黃金與白銀今（17）日早盤中，價格雙雙再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。