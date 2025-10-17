蘋果傳將推搭載觸控螢幕MacBook Pro 扭轉賈伯斯時代以來立場

知情人士透露，蘋果公司（Apple）正準備2026年底或2027年初推出具備觸控螢幕版本的Mac電腦，扭轉了已故共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）時代以來的立場。這些新裝置也將採用有機發光二極體（OLED）螢幕技術，價格可能較高。

彭博資訊報導，蘋果正為改版款14吋和16吋MacBook Pro，推出配備觸控螢幕的版本，預定2026年底或2027年初上市。新款的觸控螢幕版MacBook Pro將保留完整的觸控板和鍵盤，類似戴爾（Dell）、 宏碁、聯想及微軟等個人電腦（PC）製造商的做法，允許使用者在不想依賴觸控螢幕時，能以觸控板和鍵盤操作。

這些代碼為「K114」和「K116」的新機將搭載M6系列晶片，機身更輕薄，採用OLED技術的螢幕，使用的標準與iPhone和iPad Pro相同，象徵Mac電腦將首度採用OLED系統。蘋果發言人拒絕置評。

新版MacBook Pro設計也將淘汰位於螢幕頂部、用來放置相機鏡頭的「瀏海」缺口，改為所謂的「打孔」（hole-punch）設計，在感測器周圍留下一塊顯示區域，概念類似iPhone的「動態島」。蘋果並已開發強化版的軸承和螢幕硬體，以防止顯示器在觸控時回彈或晃動，解決現有觸控PC的常見缺點。

新款14吋和16吋MacBook Pro因為零組件成本較高，價格可能比現有版本貴好幾百美元。目前非觸控、搭載高階晶片的14 吋MacBook Pro售價為1,999美元起跳，16吋為2,499美元起。

若蘋果為MacBook Pro增添觸控螢幕，可望促使消費者升級到高階產品，創造新的營收機會。目前蘋果最暢銷的筆電是999美元的MacBook Air，高階觸控版MacBook Pro可望吸引客戶換機升級，或吸引Windows PC陣營的用戶琵琶別抱。

知情人士表示，蘋果迄今都未積極開發觸控螢幕版Mac電腦，是在等待市場的反應。最新規畫也符合蘋果的典型策略：先在頂級設備推出新功能，再下放到較低階的產品線。

蘋果改變十多年來的抗拒立場

蘋果要推出觸控螢幕MacBook Pro，為追隨十多來的PC產業趨勢，也象徵多年來的抗拒立場改變。蘋果多年來還都主張具備觸控螢幕功能的PC難以使用且不符合人體工學，反而推動想要觸控介面的用戶購買iPad，賈伯斯在2010年擔任蘋果執行長時說，「觸控表面不該是垂直的」，暗示這種設計對電腦螢幕不合理，現任執行長庫克也曾開玩笑說說，結合平板電腦和筆電，就像整合烤麵包機和冰箱。

儘管蘋果內部人士擔心觸控螢幕筆電腦會蠶食iPad銷量，但平板電腦銷售成長近年已放緩，觸控螢幕則日益成為PC的必備功能，蘋果也已透過其他方式縮小iPad和Mac之間的差距：這兩種設備現在擁有相同的介面、處理器和 ?應用程式（App）生態系。

蘋果2020年推出的iPad巧控鍵盤（Magic Keyboard），已成為iPad Pro行銷的核心，允許用戶在觸控和傳統控制之間輕鬆切換，也顯示出消費者對於結合傳統鍵盤與觸控板的觸控顯示器感興趣。

蘋果其他正在開發中的新款Mac電腦，還包括搭載M5晶片的升級版MacBook Air，這些代碼「J813」和「J815」的設備預定明年春季問世。該公司也正在研發升級版Mac Studio、Mac mini，以及兩台代碼分別為「J427」「 J527」的Mac外接顯示器。蘋果也在探索Ｍac的另一項重大變革：從 Touch ID指紋掃描轉向 Face ID臉部辨識，但仍需數年時間才能成真。