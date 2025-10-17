非銀行放貸風險恐累增 IMF籲各國保持警惕加強監管

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天指出，在兩家美國汽車業公司倒閉之後，IMF呼籲各國更加關注非銀行放貸市場中可能正在累積的風險。

路透社報導，喬治艾娃在華盛頓舉行的IMF與世界銀行（WB）年會記者會上指出，非銀行金融機構受到的監管比傳統銀行少，因此更容易累積風險。

她說，這類風險若持續擴大，最終可能讓全球經濟陷入「艱難處境」。

汽車零件製造商第一品牌（First Brands）與次級汽車貸款業者Tricolor 9月相繼破產，兩家公司都仰賴私人信貸市場融資，這引發外界對華爾街數兆美元信貸體系可能出現過度擴張的憂慮。

摩根大通集團（JPMorgan）執行長戴蒙（JamieDimon）日前在財報會議上警告：「當你看到一隻蟑螂時，可能還有更多隻，所以大家應該提高警覺。」

喬治艾娃指出，她目前尚未準備警告出現系統性危機，但呼籲監管機構與財政部門保持警惕。

她說：「這類問題是否可能變得更嚴重，當然取決於兩件事，一是實體經濟表現，二是陷入困境非銀行金融機構的規模。因此我們呼籲要更加關注這些非銀行金融機構。」

喬治艾娃表示，自2008至2009年全球金融危機以來，具系統重要性的國家央行已大幅增加儲備，而美元的儲備貨幣地位也讓美國擁有強大的流動性緩衝，這使得全球在面對信貸市場動盪時的應對能力比以往較強。

她說：「我們的情況已不同於全球金融危機時期。我們吸取教訓，也採取了行動。」

不過，喬治艾娃表示，各國自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來已大幅消耗財政緩衝，因此在面臨經濟衝擊時可迅速應對的空間減少。

她說：「我們正密切關注目前的發展…到目前為止，蟑螂還不算多。」