美銀行連環爆雷 戴蒙才警告「更多蟑螂」市場如驚弓之鳥先賣再說

美國地區性銀行股股票周四（16日）慘遭血洗，凸顯市場上蔓延著一種情緒：「先賣再說」。另一方面，僅僅兩天之前，摩根大通執行長戴蒙才以「蟑螂效應」示警信貸風險，表示「當看到一隻蟑螂，就表示還有更多」。

標普地區型銀行指數周四暴跌6.3%，寫下自4月因關稅引發拋售以來最大跌幅，也讓人回想起2023年矽谷銀行（SVB）事件引發銀行業危機時的劇烈波動。

最新一輪拋售的導火線因素，是錫安銀行（Zions Bancorp）與西聯銀行（Western Alliance Bancorp）雙雙表示，在放款給投資不良商業房貸基金的過程中遭遇詐欺，導致股價分別暴跌13%與近11%。

對投資人來說，這是近幾周來華爾街感到暗潮洶湧的最明確訊號之一。即便標普500指數仍接近歷史高點，市場仍籠罩著緊張氛圍。

由於信貸與銀行業的問題往往能迅速蔓延至整個經濟，周四大大小小銀行的普遍遭遇拋售，可能打擊投資人的風險胃納情緒，尤其當前還面臨美中貿易緊張升溫、以及美國政府陷入長期停擺，導致關鍵經濟數據延後發布。

Fulton Breakefield Broenniman研究主管貝利表示：「我目前更擔心的是投資人情緒受到打擊，而非地區銀行資產負債表受到重創。」

戴蒙示警「蟑螂效應」

近期已發生兩起引發軒然大波的企業倒閉事件：在9月，二手車車貸龍頭Tricolor Holdings以及汽車零件供應商 First Brands Group聲請破產，已經讓交易員對可能再發生壞消息保持高度戒備。對2023年銀行危機的記憶猶新，當時始於矽谷銀行（SVB）倒閉並迅速蔓延，也加深了市場焦慮。

摩根大通執行長戴蒙14日才在分析師會議中以「蟑螂效應」示警信貸風險。由於該銀行也為Tricolor Holdings倒閉事件蒙受損失，提列1.7億美元壞帳，戴蒙同時承認錯誤，也發出了嚴厲警告，表示：「這種情況發生時，我就會拉高警覺。或許不該這麼形容，但看到一隻蟑螂，就表示還有更多。大家都該提高警覺。」

富國銀行常務董事梅奧（Mike Mayo）表示：「目前看來這些事件都像是單一個案，但若單一事件變多，市場就會開始緊張」，「在信貸市場一片樂觀時期，往往是壞帳產生的時候。今天市場的謹慎，勝過了樂觀」。

周四的拋售同樣波及大型銀行，花旗與美國銀行股價雙雙下跌逾3%。多家大型放貸機構表示近期也受到企業倒閉波及，除了摩根大通外，五三銀行（Fifth Third Bancorp）也因Tricolor踩雷，兩者合計損失達數億美元；Jefferies金融集團也為First Brands有曝險，周四股價重挫10%。

Zions與 Western Alliance 的事件，使得市場聚焦於接下來幾周陸續登場的地區銀行財報。投資人預期將嚴格檢視任何信貸撥備異動或品質瑕疵。西聯銀行預定10月21日盤後公布財報，錫安銀行則預定在前一日公布。