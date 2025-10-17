快訊

金價快要飆破4,400美元 銀價再觸歷史新高 市場擔憂信貸爆雷

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紐約黃金現貨價格17日在亞洲早盤續創新高。 路透
隨著市場對信貸品質的擔憂加劇，以及美中關係緊張升高，投資人對避險資產的需求大增，黃金與白銀今（17）日早盤中，價格雙雙再刷歷史新高。市場同時亦大量押注美國聯準會（Fed）在今年剩下的時間內可能大幅降息。

紐約黃金現貨價格今日在亞洲早盤一度上漲 1.23%，至每英兩 4,379.93美元新高價，現正朝著2020年以來最大單周漲幅邁進，延續著8月以來的強勁漲勢。這波買盤也惠及其他貴金屬，白銀現貨價格今早一度攀升至歷史新高的每英兩54.3775美元，不過隨後回吐漲幅。台灣時間8時10分，銀價微跌0.02%，報每英兩54.2273美元；金價上漲0.83%，報每英兩4,362.29美元

美國兩家地區性銀行揭露貸款出現詐欺相關問題，衝擊金融市場，進一步引發外界對借款人信用狀況惡化的擔憂，推升市場對黃金與白銀等避險資產的需求。

市場交易者目前也大舉押注聯準會年底前將至少進行一次大幅降息。聯準會主席鮑爾本周稍早暗示，Fed準備在本月再降息25個基點（1碼）。美國政府目前停擺，導致關鍵經濟數據的發布延後，一旦政府重開，預期將有大量數據湧現，若數據顯示經濟疲弱，將進一步支持降息預期，這對於不孳息的黃金來說是利多消息。

華府與北京之間的貿易摩擦重新升高，也推動黃金價格上揚。周四，中國商務部長王文濤將近期緊張升級歸咎於美方，並警告反對經濟脫鉤。

今年以來，黃金價格已飆漲逾65%，主因包括各國央行持續購買黃金、黃金ETF資金流入，以及地緣政治與貿易緊張、財政與債務水準攀升、Fed獨立性受到威脅等，這些因素驅動了市場的避險需求。

白銀另也受到倫敦市場流動性短缺的影響，發生全球性的搶購潮，價格攀高。過去一周，超過1,500萬英兩的白銀從紐約商品期貨交易所（Comex）相關的倉庫中被提取，其中大部分可能被運往倫敦，以緩解當地市場供應緊張。同期間，ETF流入也接近1,100萬英兩，進一步消耗了倫敦的庫存。

