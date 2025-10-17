信貸風險引發投資人不安 美國銀行股重挫

美國銀行股今天重挫，其中包括錫安銀行（Zions Bancorporation）、傑富瑞集團（Jefferies）和西方聯盟（Western Alliance）等銀行。由於銀行業近期因兩起汽車業破產的曝險受累，引發投資人不安。

錫安銀行股價暴跌12%，這家銀行披露加州分行受兩筆商業及工業貸款影響，第3季將承擔5000萬美元損失。

西方聯盟宣布提起訴訟，指控Cantor Group V, LLC涉及詐欺，股價重挫近11%。

傑富瑞集團透露對已破產的汽車零件製造商第一品牌（First Brands）有曝險，股價也大跌9%。

阿格斯研究（Argus Research）銀行分析師畢葛爾（Stephen Biggar）表示：「這顯示信用品質絕不能掉以輕心，一家銀行的信貸品質惡化，可能很快拖累整個銀行板塊。」

傑富瑞集團與錫安銀行均未回覆路透社的置評請求。

證券公司提到摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）本週言論，表示第一品牌與次級貸款商Tricolor破產，正引發信貸市場的焦慮感。

大型銀行正在申報無擔保索償，這一問題成為快速擴張的私人信貸市場透明度與管理能力的重要考驗。

這波銀行股拋售發生在矽谷銀行（Silicon ValleyBank）於2023年倒閉兩年多之後。當時高利率導致這家銀行債券出現巨額帳面損失，觸發嚴重存款擠兌，最終也拖垮了簽名銀行（Signature Bank）。

第一品牌與Tricolor破產，使銀行的風險控管與不透明的信貸市場再度受到關注。這個市場複雜的貸款結構與新型融資機制，讓參與其中的曝險程度益發難以掌握。