快訊

台鐵內灣線平交道1男倒臥亡 身上多處創傷…司機員：沒撞到呀

嫌隔壁電視太吵猛刺鄰婦釀命危 台中恐怖男2年前也持刀刺傷鄰居

大雨今晨突襲新北基宜 颱風論壇曝原因：不是東北季風

台積電ADR下跌1.60% 較台北交易溢價23.70%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（16日）下跌1.60%，收在299.84美元，較台北交易溢價23.70%。費城半導體指數同日則是小漲0.49%。

周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌301.07點或0.65%，收在45,952.24點；標普500指數下跌41.99點或0.63%，收在6,629.07點；那斯達克指數下跌107.54點，或0.47%，收在22,562.54點。

台積電周四舉行法說會，今年前三季獲利攻頂，看好本季毛利率有望突破六成。董事長魏哲家表示，AI需求強勁，非AI終端應用亦溫和復甦；先進製程需求續強，今年美元營收展望年增率上調至34%至36%，預期明年也將是健康的一年。

台灣加權股價指數上漲372.16點，收在27,647.87點，台積電（2330）上漲20元或1.37%，收在1,485元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 192.68 +5.45 191.50 +0.61

中華電 CHT 132.97 +0.28 132.00 +0.74

台積電 TSM 1,836.94 -1.60 1,485.00 +23.70

聯電 UMC 45.52 +0.13 44.90 +1.38

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據

指數 台積電 製程

延伸閱讀

台積：持續在美買地擴產 打造超大晶圓廠聚落

台積電在美先進封裝 雙軌並進

魏哲家談美中角力 不影響AI成長

整理包／台積電創單季獲利新高 法說會「7大重點」一次看

相關新聞

信貸風險引發投資人不安 美國銀行股重挫

美國銀行股今天重挫，其中包括錫安銀行（Zions Bancorporation）、傑富瑞集團（Jefferies）和西方...

稀土新戰局開打 半導體與電動車產業鏈拉警報

中國大陸宣布擴大稀土出口管制，波及關鍵材料與製程設備，全球高科技供應鏈再掀不安。半導體與電動車產業首當其衝，台積電、艾司摩爾等關鍵企業雖暫稱影響有限，但背後潛藏的材料短缺與審批延宕風險正悄然累積。分析認為，此舉不僅是出口管理，更是地緣政治的戰略布局，當稀土成為新一代晶片與新能源技術的命脈，全球產業鏈恐再度被迫重組。

IMF示警 全球國債四年後將超越GDP

國際貨幣基金（IMF）警告說，全球政府債務在2029年前將超過國內生產毛額（GDP）的100%，為二次大戰後以來最高。

AI 癌症醫療 Google大突破

Google公司15日發表的人工智慧（AI）模型Cell2Sentence-Sacle 27B（簡稱C2S-Scale ...

慧與財測失色 股價癱軟

美國伺服器大廠慧與科技（HPE）公布新一年度的獲利與現金流財測展望，均低於分析師預估，反映出該公司在AI時代面臨利潤壓力...

瑞士刀壓低在美售價

瑞士刀製造商維氏（Victorinox）正嘗試新策略，力圖壓低旗下產品在美國的價格，並積極開拓新市場，以抵禦美國總統川普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。