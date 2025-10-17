台積電ADR下跌1.60% 較台北交易溢價23.70%

台積電ADR周四（16日）下跌1.60%，收在299.84美元，較台北交易溢價23.70%。費城半導體指數同日則是小漲0.49%。

周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌301.07點或0.65%，收在45,952.24點；標普500指數下跌41.99點或0.63%，收在6,629.07點；那斯達克指數下跌107.54點，或0.47%，收在22,562.54點。

台積電周四舉行法說會，今年前三季獲利攻頂，看好本季毛利率有望突破六成。董事長魏哲家表示，AI需求強勁，非AI終端應用亦溫和復甦；先進製程需求續強，今年美元營收展望年增率上調至34%至36%，預期明年也將是健康的一年。

台灣加權股價指數上漲372.16點，收在27,647.87點，台積電（2330）上漲20元或1.37%，收在1,485元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 192.68 +5.45 191.50 +0.61

中華電 CHT 132.97 +0.28 132.00 +0.74

台積電 TSM 1,836.94 -1.60 1,485.00 +23.70

聯電 UMC 45.52 +0.13 44.90 +1.38

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據