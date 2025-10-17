美股收盤／三大指數收黑 兩家區域銀行爆出壞帳嚇到華爾街

美股三大指數周四（16日）收盤下跌，兩家地區性銀行的壞帳問題引發對信貸品質的擔憂，進一步凸顯多頭市場的脆弱性。不過，以晶片股為主的費城半導體指數仍維持收漲。

道瓊工業指數16日收盤下跌301.07點，跌幅0.65%，報45,952.24點；標普500指數下跌41.99點，跌幅0.63%，報6,629.07點；那斯達克綜合指數下跌107.54點，跌幅0.47%，報22,562.54點。

費城半導體指數上漲32.96點，漲幅0.49%，報6,800.02點。

稍早又一份顯示AI需求前景穩健的展望發布之後，標普500指數盤中稍早一度走高，之後隨著兩家地區性銀行披露涉及欺詐指控的貸款問題，讓市場槓加擔心借款人信用狀況正在出現更多問題，美股大盤轉跌。

錫安銀行（Zions Bancorporation）股價暴跌13%，這家地區型銀行揭露在加州分行的兩筆貸款出現意外虧損，這加劇投資人對隱藏信貸壓力的不安，顯示貸款人在利率仍然相對較高的情況下應付經濟的不確定性。

西聯銀行（Western Alliance）重挫10.8%，該公司表示已對一名借款人提起欺詐訴訟。先前在9月，美國汽車零組件供應商First Brands和二手車車貸業者Tricolor倒閉後，市場對商業貸款的擔憂情緒升溫。

LNW首席投資官Ron Albahary說：「我認為，信貸市場存在某種程度的極度緊張。」「如果你在這個領域待得夠久，就不會忽視任何可能是信用市場警訊的跡象。」

盈透證券的Steve Sosnick表示：「目前來看，這似乎僅限於這兩家規模相對較大的地區性銀行，」，「儘管它們的規模和範圍與兩年半前倒閉並引發危機的矽谷銀行相似，但目前沒有跡象顯示這是系統性問題」。

全球晶片代工龍頭台積電AI的支出前景表示看好。不過受大盤拖累，台積電ADR收跌1.6%，重量級AI相關股票也下跌，Palantir和Meta Platforms均下跌 0.8%，特斯拉下跌 1.5%。

Salesforce大漲 4%，因為這家商業軟體業者預期2030年營收將超過600億美元，高於華爾街的預期。

對AI的樂觀情緒和對美國降息的預期使華爾街今年創下歷史新高。根據倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據，標普 500 指數在 2025 年迄今已上漲了 12%，市盈率高達 23 倍，創下五年來的新高。

標普500保險指數在產業風向球旅行者保險TRV.N 公布季度收入低於預期後下跌，該公司股價下跌近 3%。

保險公司 Marsh & McLennan MMC.N 公布營業利潤率持平，風險和保險業務增長放緩，股價下跌 8.5%。

甲骨文股價大漲3%，原因是公布預估雲端營收2030年衝上1,660億美元。