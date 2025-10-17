市場憂私募信貸問題衝擊地區性銀行 美股多收黑

中國大陸宣布擴大稀土出口管制，波及關鍵材料與製程設備，全球高科技供應鏈再掀不安。半導體與電動車產業首當其衝，台積電、艾司摩爾等關鍵企業雖暫稱影響有限，但背後潛藏的材料短缺與審批延宕風險正悄然累積。分析認為，此舉不僅是出口管理，更是地緣政治的戰略布局，當稀土成為新一代晶片與新能源技術的命脈，全球產業鏈恐再度被迫重組。

2025-10-17 06:00