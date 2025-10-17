市場憂私募信貸問題衝擊地區性銀行 美股多收黑

快訊

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

美國華爾街股市今天收盤跌多漲少，主因投資人憂心私募信貸問題可能衝擊美國地區性銀行，同時還有貿易緊張與政府停擺等疑慮。

道瓊工業指數下跌301.07點或0.65%，收報45952.24點。

標準普爾500指數下滑41.99點或0.63%，收在6629.07點。

那斯達克綜合指數下跌107.54點或0.47%，收22562.54點。

費城半導體指數上漲32.96點或0.49%，收6800.02點。

