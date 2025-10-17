市場憂私募信貸問題衝擊地區性銀行 美股多收黑
美國華爾街股市今天收盤跌多漲少，主因投資人憂心私募信貸問題可能衝擊美國地區性銀行，同時還有貿易緊張與政府停擺等疑慮。
道瓊工業指數下跌301.07點或0.65%，收報45952.24點。
標準普爾500指數下滑41.99點或0.63%，收在6629.07點。
那斯達克綜合指數下跌107.54點或0.47%，收22562.54點。
費城半導體指數上漲32.96點或0.49%，收6800.02點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言