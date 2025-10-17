Fed下任主席人選 12月面試

美國聯準會（Fed）主席鮑爾明年任期屆滿，財政部長貝森特15日提出時間表，計劃在感恩節後、12月時，把三至四名Fed主席人選給美國總統川普面試。

貝森特參加由CNBC主辦的「投資美國論壇」（Invest in America）並在受訪時表示，他們一開始有11名人選，現在正縮小範圍，預料11月會持續這個篩選過程，直到感恩節後，擬留下三到四名人選給川普面試，而新任主席條件之一是保持開放態度。

貝森特說，川普到時會參考大家的意見做出決定。貝森特還開玩笑地表示，新主席人選不會是他。

川普自從今年上台以後，就表達對Fed的不滿，尤其是Fed降息速度不如預期，讓川普多次批評鮑爾是慢郎中，甚至一度打算換人。不過鮑爾近來態度轉變，14日暗示，儘管通膨仍膠著，但就業市場已現疲態，Fed仍可能在本月開會時再次降息。

Fed主席候選人之一的現任理事沃勒，16日接受彭博電視訪問時說，他認為面對經濟不確定性與疲弱的就業市場，決策官員可能持續以每次1碼的幅度逐步降息，以支撐經濟，「你不希望犯錯，而避免錯誤的方法就是謹慎行事，一次降25個基點，然後觀察結果，再視情況決定下一步該怎麼做」。

Fed於15日發布褐皮書另指出，整體經濟活動最近幾周「變化不大」，但「消費支出，特別是零售商品方面，略有下降」。「許多行政區報告指出，關稅導致投入成本攀升，但這些成本轉嫁到最終價格的程度不一。」