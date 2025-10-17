市場押注Fed一次降息2碼 理事米倫稱貿易緊張加劇經濟不確定性

交易人士紛紛押注美國聯準會（Fed）今年年底前至少將進行一次大幅降息，行動會比目前市場普遍的預期更為激進。美國總統川普最新任命的Fed理事米倫（Stephen Miran）也強調，最近貿易緊張情勢加劇經濟不確定性，決策官員加速降息變得更加重要。

米倫15日在CNBC活動上表示，美國經濟現在較一周前增加更多下行風險，做為政策制定者，有責任要認識到這一點，並將之反映在政策當中。他說：「隨著風險平衡的變化，我認為我們更迫切需要迅速在政策方面，達到更中性的水準」，還說預期今年再降息兩次，「聽起來很實際」。

Fed一次降2碼的理由

早在美中貿易戰最新一次升級前，米倫就傾向年底前Fed應再降息3碼。9月政策會後最新公布的利率點狀圖顯示，多數Fed官員預計年底前會再降息兩次，每次1碼。

選擇權市場近期已有所反應，與有擔保隔夜融資利率（SOFR）掛鉤的選擇權交易活躍，市場上愈來愈多的部位押注，Fed今年只剩兩場決策會議，因此不是在本月稍晚、就是在12月例會中，決議一口氣降2碼。這比目前利率互換市場預期的兩次會議各降1碼的幅度更大。

彭博新聞指出，美國政府已停擺數周，延遲了非農就業等關鍵經濟數據的發布，一旦政府重啟辦公，經濟資訊洪流將宣洩而出。市場預期，屆時將出現更多美國經濟疲軟的證據，因而支持更大幅度的降息。

這些選擇權活動也顯示，美中貿易緊張局勢再度升高，促使交易員藉由期權交易，為可能出現的一次降息2碼進行避險。

這類避險操作主要集中在12月的SOFR期權上，該期權的未平倉合約大幅增加。12月SOFR期權的到期日，是聯準會12月10日利率會議結束宣布政策的兩天後，因而成為押注今年剩餘的兩次Fed利率會議的絕佳工具。本周的交易活動延續上周趨勢，上周已出現多筆針對「鴿派情境」（例如一次降息2碼）的選擇權交易。

現貨市場也表現出類似的情緒，美國2年期公債殖利率本周跌至三年低點，約3.5%。