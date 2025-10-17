IMF示警 全球國債四年後將超越GDP

國際貨幣基金（IMF）警告說，全球政府債務在2029年前將超過國內生產毛額（GDP）的100%，為二次大戰後以來最高。

IMF在其財政監測報告說，全球債務可能在2029年達到GDP的123%，為1948年以來最高，當時世界主要經濟體遭受戰爭的蹂躪，重建殘破家園需大量舉債。

IMF的報告說，英國、法國、日本、加拿大、中國及美國的債務在未來幾年都會達到GDP的100%以上。IMF認為，新興市場和低所得國家儘管債務水平相對較低，大多低於60%，但仍臨著更嚴峻的財政挑戰，有多達55個國家正陷入債務困境或面臨高債務風險。

IMF說，償債成本不斷上升、國防支出持續增加，以及人口老化日益加劇，都對政府預算造成壓力。IMF並指出，全球金融危機和新冠疫情期間的廉價借貸已經告終，債務償還成本已經對預算造成壓力。報告還說：「全球市場利率已大幅上升，未來走勢高度不確定。」

IMF敦促各國政府將支出轉向有利於成長的領域，例如基礎設施和教育，以幫助提振世界經濟，並使債務更具可持續性。本周，各國財政部長和央行總裁將齊聚美國華府，出席IMF和世界銀行的年度會議，官員們討論因應成長放緩、頑強通膨和預算限制等政策方案。