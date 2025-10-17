快訊

小摩：金價上看1萬美元 義大利官方儲備全球第三…大發意外財

經濟日報／ 編譯梁采蘩林文彬／綜合外電
隨著金價創高，義大利因央行龐大的黃金準備而大發「意外財」。路透
隨著金價創高，義大利因央行龐大的黃金準備而大發「意外財」。路透

國際金價在15日首度突破每英兩4,200美元後，16日繼續上攻，再創新高。摩根大通公司（JPMorgan Chase）執行長戴蒙表示，金價在當前環境下可望上看每英兩1萬美元，目前持有黃金有些道理。另外，隨著金價創高，義大利因央行龐大的黃金準備而大發「意外財」。

戴蒙在財星（Fortune）14日在華府舉行的最具影響力女性大會上說：「我沒有投資黃金─持有黃金要付出4%代價…金價在目前這種環境下可能輕易漲到每英兩5,000至1萬美元。目前在投資組合加入一些黃金是『半合理』作法，這是我人生中幾乎不曾發生的情況。」

金價本世紀以來漲幅大於股市，反映通膨憂慮和地緣政治情勢動盪推升避險資產需求。黃金現貨價格16日盤中上漲0.93%，報每英兩4,246.73美元，再創歷史新高，今年來已漲逾六成。

另據世界黃金協會資料，截至去年底，黃金占義大利官方準備的近75%，遠高於歐元區平均的66.5%。義大利央行目前持有2,452公噸黃金，僅次於美國與德國，排名全球第三，價值約3,000億美元。

雖然義大利公共債務已超過3兆歐元，呼籲變賣黃金以償債的聲音不時浮現，但央行始終不為所動。

路透報導，義大利對黃金的情感可追溯至數千年前。早在古羅馬之前，伊特魯里亞人就已掌握鑲金技藝；凱撒大帝時代的奧里烏斯金幣奠定帝國貨幣基礎，而中世紀的「弗羅林金幣」更在歐洲流通如同今日美元。這段漫長歷史，也讓「黃金」在義大利社會成為穩定與榮耀的象徵。

義大利近代的黃金政策則源自二戰創傷。當年納粹在義大利法西斯協助下掠奪120公噸黃金，戰後僅剩20公噸。

義大利在「經濟奇蹟」時期重建國力、出口成長，外匯收入暴增，其中部分美元被轉換為黃金。到1960年，儲備回升至1,400公噸，其中包括1958年成功追回四分之三被掠奪的黃金。

1970年代的石油危機與政局動盪，使全球金融市場不穩。當時西方各國央行紛紛買金避險。義大利央行則以4萬多條金條作抵押，向德國聯邦銀行借得20億美元度過難關，卻始終未出售任何黃金。就連2008年歐債危機，也未動用一分。

博科尼大學院長卡塞利（Stefano Caselli）指出：「義大利當年的堅持，現在看來異常前瞻，因為世界又回到了那個時刻。當全球秩序重組、市場價格創新高，而穩定幣與加密貨幣迅速崛起之際，央行手中的正是最炙手可熱的資產。他們堅持不賣是對的。」

目前義大利約1,100公噸黃金存放於央行羅馬科克宮總部地下金庫，距古羅馬競技場僅數步之遙；類似數量存放於美國，另有少量分別在英國與瑞士。

央行庫房被暱稱為「聖器室」，象徵這些金塊的神聖地位。

義大利 黃金 羅馬

