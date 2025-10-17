瑞士刀製造商維氏（Victorinox）正嘗試新策略，力圖壓低旗下產品在美國的價格，並積極開拓新市場，以抵禦美國總統川普政府8月對瑞士祭出的39%高額關稅。

路透報導，維氏已搶先在2、3月向美國運送額外庫存，以增加當地存貨，並提升瑞士廠房的生產效率，同時考慮在美國進行部分拋光與包裝作業，以降低報關成本。該公司創辦人的曾孫、執行長艾爾森納（Carl Elsener）表示：「我們正試圖降低對美國市場的依賴，加強布局拉丁美洲、亞洲等市場。」艾爾森納指出，「若這些關稅維持不變，情況將極為嚴峻」，每項銷往美國的產品都會虧錢，關稅負擔將讓維氏每年損失約1,300萬美元。維氏2024年營收為4.17億瑞郎（5.19億美元），美國市場占大約13%的銷售比重。

維氏每年在瑞士中部伊巴赫的工廠生產1,000萬把瑞士刀、同時製造廚房刀具、商用刀具，以及手表與行李箱，是眾多憂心關稅成本上升的瑞士製造商之一。