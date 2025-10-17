快訊

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

美國科技鏈 加速去中化

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國科技業因應美中持續升溫的緊張情勢，正加速推進供應鏈「去中化」。微軟（Microsoft）最快明年起，將旗下多款新產品的生產轉移至中國大陸以外地區；亞馬遜雲端服務（AWS）和Google也加緊將供應鏈轉往海外。

據日媒報導，微軟已要求多家供應商自明年起，協助準備在中國大陸以外地區生產Surface筆電和資料中心伺服器，包括關鍵零組件及組裝作業。微軟也正推動在中國大陸以外地區生產更多Xbox遊戲主機，但目前尚未要求全部移出中國大陸生產。

根據產業主管和研調機構Omdia數據，微軟一年出貨約400萬部Surface筆電和平板。

據報導，微軟要求伺服器至少80%的物料清單（BOM）須來自中國大陸以外地區。BOM是列出產品所有零組件和組裝流程的文件。

AWS尤其針對生產敏感的人工智慧（AI）資料中心伺服器，也積極「去中國化」。

AWS甚至評估是否降低對長期印刷電路板（PCB）供應商生益電子的採購比重，儘管這家大陸業者在海外也設有生產據點。

Google也要求供應商積極擴充在泰國的伺服器產能。一家協助Google組裝伺服器系統的代工廠，已在當地新建四座廠房，讓Google在東南亞的產能翻倍。

組裝 去中化

延伸閱讀

據理力爭是大忌！韓學者分析與川普談關稅 應以「這關鍵」當切入點

美國FCC擬對香港電訊「撤銷在美營運授權」 恐影響個人、企業用戶

川普揚言不買大陸食用油 陸官媒反酸「美方無計可施」沒實質衝擊

Google Cloud：78%台企採AI代理 高於亞太平均

相關新聞

市場押注Fed一次降息2碼 理事米倫稱貿易緊張加劇經濟不確定性

交易人士紛紛押注美國聯準會（Fed）今年年底前至少將進行一次大幅降息，行動會比目前市場普遍的預期更為激進。美國總統川普最...

小摩：金價上看1萬美元 義大利官方儲備全球第三…大發意外財

國際金價在15日首度突破每英兩4,200美元後，16日繼續上攻，再創新高。摩根大通公司（JPMorgan Chase）執...

稀土新戰局開打 半導體與電動車產業鏈拉警報

中國大陸宣布擴大稀土出口管制，波及關鍵材料與製程設備，全球高科技供應鏈再掀不安。半導體與電動車產業首當其衝，台積電、艾司摩爾等關鍵企業雖暫稱影響有限，但背後潛藏的材料短缺與審批延宕風險正悄然累積。分析認為，此舉不僅是出口管理，更是地緣政治的戰略布局，當稀土成為新一代晶片與新能源技術的命脈，全球產業鏈恐再度被迫重組。

IMF示警 全球國債四年後將超越GDP

國際貨幣基金（IMF）警告說，全球政府債務在2029年前將超過國內生產毛額（GDP）的100%，為二次大戰後以來最高。

AI 癌症醫療 Google大突破

Google公司15日發表的人工智慧（AI）模型Cell2Sentence-Sacle 27B（簡稱C2S-Scale ...

慧與財測失色 股價癱軟

美國伺服器大廠慧與科技（HPE）公布新一年度的獲利與現金流財測展望，均低於分析師預估，反映出該公司在AI時代面臨利潤壓力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。