快訊

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

AI 癌症醫療 Google大突破

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
Google發表的AI模型，提出癌細胞行為新假說，已獲科學家的驗證，象徵在癌症療法醫學研究方面獲得重大突破。（歐新社）
Google發表的AI模型，提出癌細胞行為新假說，已獲科學家的驗證，象徵在癌症療法醫學研究方面獲得重大突破。（歐新社）

Google公司15日發表的人工智慧（AI）模型Cell2Sentence-Sacle 27B（簡稱C2S-Scale 27B），提出癌細胞行為新假設，已獲科學家的驗證，這項發展不僅象徵在癌症療法醫學研究方面獲得重大突破，也是「AI用於科學」的關鍵時刻，顯示大型AI模型不僅能處理海量資訊，也能產生有創意、可驗證的點子。

新發表的C2S-Scale 27B，是Google旗下DeepMind部門與耶魯大學科學家的研究成果，以Google Gemma 2開放式架構為基礎打造AI模型，成功創造並試驗出已獲驗證的癌細胞行為新假設，並把這個假設從電腦帶到實驗室試驗，成功驗證此模型的預測，開啟在發現癌症新療法上前景光明的嶄新路徑。

此模型分析單細胞數據，歸納出一個全新的假設：特定的藥物可能擴大免疫系統瞄準原本「隱形」的腫瘤。有了這項發現，研究員便能在實驗室試驗中成功確認這項AI生成的預測。

此AI模型辨識出Silmitasertib（CX-4945）是可能的癌症療法，能以低劑量的干擾素強化腫瘤內的抗原呈現。這項發現可能有助於讓「冷」腫瘤（免疫系統察覺不出的腫瘤）變得更顯而易見，進而對免疫療法更有反應。

實驗室內的試驗確認了C2S-Scale模型的預測，顯示把Silmitasertib與低劑量干擾素結合，可產生擴大抗原呈現的綜效，把人類神經內分泌細胞模型內的抗原呈現提高50%左右。

Google發布書面聲明說：「這項發現為抗癌療法的發現開闢出一條前景光明的新路徑。」DeepMind主管阿濟吉宣稱，這個結果「提供新型態生物學發現的新藍圖」。

這項突破也凸顯出，規模更大的AI模型可在生物學研究過程中習得新能力，不只是改良現有任務而已。Google在耶魯大學的研究團隊現正進一步探索此機制，並在其他免疫領域測試額外的AI生成預測。

在此之前，C2S-Scale 27B模型與相關資源已開放讓研究社群取用，可能透過前臨床試驗與臨床試驗結果的進一步確認，加快發現新癌症療法的進程。

科學家 腫瘤 癌症

延伸閱讀

Google Cloud：78%台企採AI代理 高於亞太平均

Salesforce年會秀企業AI應用 分析師駁泡沫說

乳頭長濕疹誤當皮膚病 拖3個月才檢查竟是乳癌二期

Apple推全新M5晶片 為AI世代打造的核心引擎 效能全面進化

相關新聞

市場押注Fed一次降息2碼 理事米倫稱貿易緊張加劇經濟不確定性

交易人士紛紛押注美國聯準會（Fed）今年年底前至少將進行一次大幅降息，行動會比目前市場普遍的預期更為激進。美國總統川普最...

小摩：金價上看1萬美元 義大利官方儲備全球第三…大發意外財

國際金價在15日首度突破每英兩4,200美元後，16日繼續上攻，再創新高。摩根大通公司（JPMorgan Chase）執...

稀土新戰局開打 半導體與電動車產業鏈拉警報

中國大陸宣布擴大稀土出口管制，波及關鍵材料與製程設備，全球高科技供應鏈再掀不安。半導體與電動車產業首當其衝，台積電、艾司摩爾等關鍵企業雖暫稱影響有限，但背後潛藏的材料短缺與審批延宕風險正悄然累積。分析認為，此舉不僅是出口管理，更是地緣政治的戰略布局，當稀土成為新一代晶片與新能源技術的命脈，全球產業鏈恐再度被迫重組。

IMF示警 全球國債四年後將超越GDP

國際貨幣基金（IMF）警告說，全球政府債務在2029年前將超過國內生產毛額（GDP）的100%，為二次大戰後以來最高。

AI 癌症醫療 Google大突破

Google公司15日發表的人工智慧（AI）模型Cell2Sentence-Sacle 27B（簡稱C2S-Scale ...

慧與財測失色 股價癱軟

美國伺服器大廠慧與科技（HPE）公布新一年度的獲利與現金流財測展望，均低於分析師預估，反映出該公司在AI時代面臨利潤壓力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。