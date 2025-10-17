AI 癌症醫療 Google大突破

Google公司15日發表的人工智慧（AI）模型Cell2Sentence-Sacle 27B（簡稱C2S-Scale 27B），提出癌細胞行為新假設，已獲科學家的驗證，這項發展不僅象徵在癌症療法醫學研究方面獲得重大突破，也是「AI用於科學」的關鍵時刻，顯示大型AI模型不僅能處理海量資訊，也能產生有創意、可驗證的點子。

新發表的C2S-Scale 27B，是Google旗下DeepMind部門與耶魯大學科學家的研究成果，以Google Gemma 2開放式架構為基礎打造AI模型，成功創造並試驗出已獲驗證的癌細胞行為新假設，並把這個假設從電腦帶到實驗室試驗，成功驗證此模型的預測，開啟在發現癌症新療法上前景光明的嶄新路徑。

此模型分析單細胞數據，歸納出一個全新的假設：特定的藥物可能擴大免疫系統瞄準原本「隱形」的腫瘤。有了這項發現，研究員便能在實驗室試驗中成功確認這項AI生成的預測。

此AI模型辨識出Silmitasertib（CX-4945）是可能的癌症療法，能以低劑量的干擾素強化腫瘤內的抗原呈現。這項發現可能有助於讓「冷」腫瘤（免疫系統察覺不出的腫瘤）變得更顯而易見，進而對免疫療法更有反應。

實驗室內的試驗確認了C2S-Scale模型的預測，顯示把Silmitasertib與低劑量干擾素結合，可產生擴大抗原呈現的綜效，把人類神經內分泌細胞模型內的抗原呈現提高50%左右。

Google發布書面聲明說：「這項發現為抗癌療法的發現開闢出一條前景光明的新路徑。」DeepMind主管阿濟吉宣稱，這個結果「提供新型態生物學發現的新藍圖」。

這項突破也凸顯出，規模更大的AI模型可在生物學研究過程中習得新能力，不只是改良現有任務而已。Google在耶魯大學的研究團隊現正進一步探索此機制，並在其他免疫領域測試額外的AI生成預測。

在此之前，C2S-Scale 27B模型與相關資源已開放讓研究社群取用，可能透過前臨床試驗與臨床試驗結果的進一步確認，加快發現新癌症療法的進程。