美股早盤／3大指數齊漲！台積財測助攻輝達等科技股 ADR卻由紅翻黑

美股16日早盤上漲，台積電的強勁財報增強投資人對當前人工智慧（AI）熱潮的信心，也帶動輝達（Nvidia）等晶片股持續上漲，同時也轉移了投資人對近期升級的美中貿易戰注意力。不過，台積電ADR卻是在開盤大漲逾2%後快速翻黑，早盤下跌約0.9%。

道瓊工業指數16日早盤上漲89點，或0.2%；標普500和那斯達克指數分別上漲0.3%和0.6%；費城半導體指數漲0.8%。

台積電16日在法說會上表示，今年營收展望從原本預期的接近30%，上調至30%區間的中段（約34~36%），並重申預估今年資本支出最高將達420億美元；台積第3季獲利也年增近40%。

如此亮眼的表現帶動了美國多家科技大廠早盤上漲，包括像是輝達上漲1.2%、美光大漲2.3%，以及博通也上漲0.9%。

此外，軟體大廠Salesforce早盤也大漲7%，因該公司交出優於市場預期的長期目標，估計2030年營收可達到逾600億美元。

不過，儘管美股本周漲勢強勁，隨著近來美中貿易戰持續升級，股市波動性已增加。有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）15日收在20.6，16日早盤也仍徘徊在20左右。

美國總統川普上周威脅將對中國大陸所有商品加徵100%關稅，以回擊大陸對稀土礦物新的出口管制。雖然後續幾天市場氣氛略有緩和，但川普又威脅要對大陸的食用油施以貿易禁令，緊張氣氛14日又再度升高。

投資人也持續關注美國政府關門持續第三周。這已導致聯邦機構發布的經濟數據無限期延後，使投資人在對勞動市場、關稅影響、高利率和歷史新高的市場估值感到擔憂之際，缺乏可供判斷的資訊。