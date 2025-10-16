快訊

被迫暫緩關緊資金水龍頭 Fed考慮停止縮表真正原因曝光

周杰倫罕見動怒！魔術師好友搞消失 「牽扯上億糾紛」內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

被迫暫緩關緊資金水龍頭 Fed考慮停止縮表真正原因曝光

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透社

美國聯準會Fed）主席鮑爾14日表示，Fed可能會在未來幾個月停止縮減負債表。外資分析，這是由於財政公債發不停，抽走市場資金，迫使Fed必須暫緩關緊資金水龍頭。

彭博資訊報導，財政部不斷增發短期公債，這意味聯邦政府的一般帳戶餘額，需維持更多帳面資金。過去一年來的多數時間，財政部帳戶餘額（TGA）的目標水位為8,500億美元。分析師估計，11月3日發布新季度報告時，TGA目標餘額可能至少達9,000億美元。

Fed縮表會減少美國銀行系統的準備金總量，目前準備金約達3兆美元，據信接近充足的水位。巴克萊策略師厄爾（Samuel Earl）說，TGA餘額提高，會進一步吸走準備金，增加央行停止縮表的壓力，一段時間過後Fed更須擴大資產負債表。

厄爾在14日報告中寫道，Fed最終將須擴表，好追上非準備金債務的成長。財政部大舉發債，需要持續擴增帳戶餘額，Fed到年底時可能應該思索，TGA逼近9,500億美元的上行風險。

據美國銀行（BofA），財政部增加公債的每周發售規模，本月短債的淨供給或許達約1,460億美元，較預估值高出800億美元。

Fed 財政 聯準會 鮑爾 公債

延伸閱讀

財政部放寬人工生殖列報所得稅醫療扣除 敗訴女法官：祝不孕家庭受惠

「曾在台灣居住」柬國詐團陸首腦遭英美制裁 檢警著手調查

普發一萬元何時發？財長莊翠雲：最快11月上旬

今年稅收續超徵？財政部長莊翠雲：有點困難

相關新聞

被迫暫緩關緊資金水龍頭 Fed考慮停止縮表真正原因曝光

美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日表示，Fed可能會在未來幾個月停止縮減負債表。外資分析，這是由於財政部公債發不停，抽走...

當然是泡沫？AI新創估值狂飆 創投集中押寶這10家公司

短短一年來，至今仍在虧錢營運的人工智慧（AI）新創公司估值已飆升將近1兆美元，這種空前壯觀的增幅激起AI泡沫化疑慮。專家...

川普稱「印度將停買俄油」要求大陸跟進 印度業者傻眼要莫迪解釋

美國總統川普宣稱印度將全面停止採購俄羅斯原油後，印度石油精煉商透露預計將減少採購俄國原油，但不會停止，這些業者也正等待新...

瑞士食品巨擘雀巢計劃「全球大裁員1.6萬人」 股價應聲飆漲

瑞士食品巨擘雀巢公司（Nestle）今天宣布，計劃未來兩年在全球裁減1萬6000人，這項消息促使雀巢股價飆升。雀巢旗下有...

投資人關注美中貿易戰、市場預期Fed降息 亞股多收高

在投資人持續評估美中貿易戰最新發展，加上市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）年內將再次降息的情況下，亞洲股市今天多收高

才捲台積電洩密案…TEL熊本新研發中心完工 外界關注雙方關係

日本半導體製程設備製造商東京威力科創（TEL），15日為熊本縣的新研發設施舉行完工典禮，並將為了研發出下一代的1奈米晶片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。