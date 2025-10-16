被迫暫緩關緊資金水龍頭 Fed考慮停止縮表真正原因曝光

美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日表示，Fed可能會在未來幾個月停止縮減負債表。外資分析，這是由於財政部公債發不停，抽走市場資金，迫使Fed必須暫緩關緊資金水龍頭。

彭博資訊報導，財政部不斷增發短期公債，這意味聯邦政府的一般帳戶餘額，需維持更多帳面資金。過去一年來的多數時間，財政部帳戶餘額（TGA）的目標水位為8,500億美元。分析師估計，11月3日發布新季度報告時，TGA目標餘額可能至少達9,000億美元。

Fed縮表會減少美國銀行系統的準備金總量，目前準備金約達3兆美元，據信接近充足的水位。巴克萊策略師厄爾（Samuel Earl）說，TGA餘額提高，會進一步吸走準備金，增加央行停止縮表的壓力，一段時間過後Fed更須擴大資產負債表。

厄爾在14日報告中寫道，Fed最終將須擴表，好追上非準備金債務的成長。財政部大舉發債，需要持續擴增帳戶餘額，Fed到年底時可能應該思索，TGA逼近9,500億美元的上行風險。

據美國銀行（BofA），財政部增加公債的每周發售規模，本月短債的淨供給或許達約1,460億美元，較預估值高出800億美元。