當然是泡沫？AI新創估值狂飆 創投集中押寶這10家公司

短短一年來，至今仍在虧錢營運的人工智慧（AI）新創公司估值已飆升將近1兆美元，這種空前壯觀的增幅激起AI泡沫化疑慮。專家表示，AI的確是泡沫，不過應該是「好」泡沫，長期而言對經濟有益，只是一些押錯寶的創業投資人可能落得血本無歸。

顯然是泡沫：10家AI新創估值一年就激增1兆美元

美國創投資本家今年來合計已在AI產業投資1,610億美元，大部分集中注入10家新創公司：OpenAI、Anthropic、xAI、Perplexity、Anysphere、Scale AI、Safe Superintelligence、Thinking Machines Lab、Figure AI，以及Databricks。據估計，錢潮湧入已把這十家新創公司估值合計推升將近1兆美元。

創投資本公司General Catalyst執行長Hemant Taneja說：「這當然是泡沫。」但他接著說：「泡沫是好的。泡沫讓資本與人才在這股新趨勢中匯流，那會導致一些人遭到痛宰，但也會創造出一些歷久不衰的新企業來改變這個世界。」

科技業總是會經歷景氣榮枯循環，2000年達康泡沫化消滅了不計其數的第一代網路公司，讓創投業者血本無歸。相形之下，當前這波AI投資狂潮規模更巨大。

2000年，創投業者在網路公司投資大約105億美元（經通膨調整則約莫200億美元）。但他們光是在2021全年就砸了1,350億美元投資「軟體即服務」新創，今年在AI公司押注的資金更遠超過2,000億美元。

投資人看好AI技術將開啟眾多規模數兆美元的新市場，從自動化軟體工程到AI陪伴服務，無所不包。Bessemer創業投資人Sameer Dholakia形容，AI技術「讓各行各業都加了一個0」，意指市場規模呈十倍成長。

這些年輕企業成長有多快？一位矽谷資深創投專家指出，年度經常性收入約500萬美元的新創公司，此刻正尋求超過5億美元的估值。把剛起步新公司的身價估為盈餘的100倍甚至更多，這比2021年的情況還離譜。

他說：「即使在零利率政策（ZIRP）顛峰期間，這樣的估值也達到2.5億至3億美元之譜...市場好像把這些公司全都當成出類拔萃的企業來投資。但通常結果並非如此。」

創投大舉押注OpenAI 不成功便成仁

創投公司通常的想法是：大多數押注都賠錢，但押寶的公司總有一、兩家會勝出，獲利將數倍於其他新創賠掉的錢。

大舉投資AI的Salesforce執行長Marc Benioff說：「必有傷亡，一如往常，這在科技產業是常態。」據他估計，所有AI投資當中，1兆美元可能一去不回，但AI技術終會帶來十倍於此數的新價值。他說：「打造偉大技術的方法，據我們所知只有一種，就是把盡可能多的東西都砸向牆壁，看看哪個黏得住，然後就聚焦於贏家。」

Coatue投資管理公司合夥人Lucas Swisher打比方說，此刻的AI產業好比「網際網路1.0」，到最後只有一小撮公司勝出，例如Google和Meta，成長超快並囊括大部分市占。他說：「在目前這一波，我們只看重些許公司，他們是黑洞，把一切都吸進去。但這回或許有15家公司，而不是5家。」他押寶OpenAI、Databricks和SpaceX。

然而，諸如OpenAI這些私人新創影響力日增，萬一押注失敗，掀起骨牌效應，可能帶給公開市場更大的風險。

近幾周來，超微（AMD）、輝達（Nvidia）、博通（Broadcom）和甲骨文（Oracle）都與OpenAI簽訂算力供應合約，股價紛紛大漲。但這家虧損沉重的新創公司有無能力支付如此巨額的費用？此問題若是遲遲無解，股價漲幅恐會回吐並拖垮股市。

以年化基礎計算，OpenAI營收達130億美元，對一家新創而言成長速度之快，前所未見。但OpenAI等新創公司必須與Meta、Google等財力雄厚的科技巨人競爭，意味獲利之路可能比前幾代新創還要漫長。