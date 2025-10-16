普亭：俄雖承受不公平競爭壓力 仍是全球主要產油國
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天在莫斯科一場能源論壇表示，儘管西方對俄國採取「不公平」反競爭手段，俄羅斯依然是全球主要石油生產國之一。
法新社報導，普亭表示：「儘管對我們採取不公平競爭機制，俄羅斯依然維持其做為世界主要產油國之一的地位。」
普亭補充說：「我們約占全球石油產量的10％，預估到今年底，俄羅斯石油產量將達到5億1000萬公噸。」
普亭指出，歐洲各國減少購買俄羅斯天然氣，反而損害自身經濟，並批評西方對出口設備至俄羅斯設下限制。
普亭並未提及美國對中國與印度施壓，要求兩國停止購買俄羅斯能源。
