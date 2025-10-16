川普稱「印度將停買俄油」要求大陸跟進 印度業者傻眼要莫迪解釋

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為印度原油貯存設施。路透

美國總統川普宣稱印度將全面停止採購俄羅斯原油後，印度石油精煉商透露預計將減少採購俄國原油，但不會停止，這些業者也正等待新德里政府釐清情勢。

川普15日在白宮向記者表示，印度總理莫迪已承諾停止採購俄國石油，但印度未正式證實或否認這項說法。貢獻印度逾八成石油精煉產能的四大業者高階主管透露，從初步分析來看，這些業者預料將減少採購俄國原油，但不會如川普所說全面停止。

這些主管都對川普言論感到意外，並表示新德里政府尚未說明情況。知情人士透露，印度最大石油精煉商國營印度石油公司及民間公司信實企業，如今都在評估原油採購政策。

根據川普說法，莫迪是在15日與他交談時承諾停止採購俄國石油，這番言論激勵國際油價走揚。川普說：「我對印度採購俄國石油感到不悅，但他（莫迪）今天向我保證他們不會繼續採購俄國石油。這是重大進展，我現在必須讓中國大陸做一樣的事。」

面對華府施壓減少採購俄國石油，印度立場持續在反抗美國與限制俄國進口之間搖擺不定。莫斯科當局需要「油元」來協助籌措烏克蘭戰爭所需資金，印度最終做出的決定對俄國至關重要。印度全面停止採購俄羅斯石油，可能強化中國大陸定價能力。

