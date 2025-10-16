瑞士食品巨擘雀巢計劃「全球大裁員1.6萬人」 股價應聲飆漲

瑞士食品巨擘雀巢公司（Nestle）今天宣布，計劃未來兩年在全球裁減1萬6000人，這項消息促使雀巢股價飆升。雀巢旗下有Nespresso咖啡及沛綠雅礦泉水等知名品牌。

法新社報導，自今年9月初擔任雀巢執行長的納瓦帝爾（Philipp Navratil）透過聲明表示，「世界正在改變，雀巢必須更快進行變革」，而這包含做出「艱難但必要的裁員決定」。

這項消息公布後，雀巢股價在早盤交易一度飛漲8%以上，帶動蘇黎世股市成為今天表現最佳的歐洲股市。

雀巢公司財報顯示，今年前9個月銷售年減1.9%至659億瑞士法郎。

本次宣布的裁員人數約占雀巢員工總數6%，其中包含1萬2000個白領職位。裁員能為雀巢節省10億瑞士法郎，公司指出這一數字是先前規劃的兩倍。

在生產及供應鏈部門，另外4000人的裁員計畫已在進行。