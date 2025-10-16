才捲台積電洩密案…TEL熊本新研發中心完工 外界關注雙方關係

快訊

東京威力科創（TEL）15日為熊本新研發設施舉行完工典禮，該公司日前陷入台積電洩密案，讓兩公司目前關係受到關注。路透社

日本半導體製程設備製造商東京威力科創（TEL），15日為熊本縣的新研發設施舉行完工典禮，並將為了研發出下一代的1奈米晶片，加強與客戶間的合作。不過，該公司先前才剛捲入最重要客戶之一台積電的洩密案，兩公司如今關係也受到矚目。

日媒報導，東京威力科創這座設施位在熊本縣合志市，和台積電熊本廠所在的菊陽町就在隔壁，附近還有Sony集團等其他公司的工廠。四層樓建築物的總樓地板面積約27,000平方公尺（約8,167坪），總投資金額約470億日圓（3.11億美元），預計2026年春季開始營運。

這座設施將使東京威力科創在熊本的研發能力增為原來四倍，該公司計劃利用該設施進行晶片製造的實際操演和接受客戶反饋。

生產子公司東京威力科創九州社長林伸一表示：「我們的目標是開發出放眼1奈米以後的設備。」

在熊本，東京威力科創主要研發和生產塗佈和顯影設備，用於關乎晶片尺寸的微影製程前後，對提升晶片良率來說至關重要。東京威力科創在這類設備方面無人能敵。

目前全球最先進的晶片為2奈米晶片，台積電計劃今年內開始量產，接著計劃在2028年量產1.4奈米晶片。小於1奈米晶片預料要到2030年以後才會普及。

不過，東京威力科創如今與台積電的關係正受到關注。台灣檢方8月起訴三名前台積電工程師，涉嫌竊取與台積電2奈米技術有關的商業機密，其中一名在東京威力科創的台灣分公司任職。

東京威力科創有可能會因為洩漏情報而須賠償台積電。該公司目前只表示，這起事件不會影響業績。

