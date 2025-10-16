快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

投資人關注美中貿易戰、市場預期Fed降息 亞股多收高

中央社／ 香港16日綜合外電報導
在投資人持續評估美中貿易戰最新發展，加上市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）年內將再次降息的情況下，亞洲股市今天多收高。 示意圖／AI生成
在投資人持續評估美中貿易戰最新發展，加上市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）年內將再次降息的情況下，亞洲股市今天多收高。 示意圖／AI生成

在投資人持續評估美中貿易戰最新發展，加上市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）年內將再次降息的情況下，亞洲股市今天多收高。

法新社報導，美國總統川普10日再次點燃與北京關稅爭端，揚言對中國商品祭出100%關稅，以報復中國近期對稀土出口的管制措施。儘管川普隨後語氣略有緩和，但此事引發雙方你來我往的反制與警告，市場擔憂持續數月的美中貿易戰休兵恐生變。

川普昨天告訴媒體，美中正處於貿易戰。他說：「事實上，現在就是了。我們已經對中國商品課徵100%關稅。」相較之下，美國財長貝森特（ScottBessent）展現較緩和的態度，提出在稀土爭議協商期間，延長美中暫緩加徵關稅的提議。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「兩人一搭一唱，典型的黑臉與白臉。」

他說：「川普直言美中正處『貿易戰』，已為整體氣氛定調；貝森特則扮白臉，釋出北京若願意暫緩稀土限制，90天關稅休兵或許可以延長。」

華爾街股市前一個交易日普遍收紅後，亞洲多數股市今天延續美股漲勢。

東京、上海、雪梨、首爾、威靈頓、台北與曼谷等主要股市都收高。香港、新加坡股市則收跌。

美中 川普 美國 亞股 關稅 北京 Fed 降息

延伸閱讀

川普稱「莫迪保證停買俄油」印度未證實 透露與美討論深化能源合作

川普擬出席11月5日最高院關稅案辯論 稱「有史以來最重要案件」

美中貿戰再激化 WSJ：習近平賭川普「難忍美股大跌」最終會讓步

青年「氣候訴訟」挑戰川普 遭蒙大拿最高院駁回

相關新聞

投資人關注美中貿易戰、市場預期Fed降息 亞股多收高

在投資人持續評估美中貿易戰最新發展，加上市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）年內將再次降息的情況下，亞洲股市今天多收高

才捲台積電洩密案…TEL熊本新研發中心完工 外界關注雙方關係

日本半導體製程設備製造商東京威力科創（TEL），15日為熊本縣的新研發設施舉行完工典禮，並將為了研發出下一代的1奈米晶片...

放寬色情內容限制惹議 奧特曼說OpenAI不是「世界道德警察」

在OpenAI計劃允許其聊天機器人ChatGPT出現色情內容並引起外界強烈反彈後，該公司執行長奧特曼（Sam Altma...

川普揚言不買大陸食用油 陸官媒反酸「美方無計可施」沒實質衝擊

美國總統川普不滿中國暫停採購美國大豆，揚言停止採購中國食用油。中國官媒今天發文稱，中國2024年出口到美國的食用油只有1...

金價預測愈喊愈高！小摩CEO戴蒙給1萬美元天價 澳盛預測這時觸頂

摩根大通公司（JPMorgan Chase）執行長戴蒙表示，黃金價格在當前環境下可能上看每英兩1萬美元，目前持有黃金有一...

全球晶片競賽 三星挑戰台積電新利器：已購兩台ASML先進設備

根據韓媒Ked Global報導，三星電子將斥資1.1兆韓元（7.73億美元），向艾司摩爾（ASML）採購兩台最先進的極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。