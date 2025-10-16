金價預測愈喊愈高！小摩CEO戴蒙給1萬美元天價 澳盛預測這時觸頂
摩根大通公司（JPMorgan Chase）執行長戴蒙表示，黃金價格在當前環境下可能上看每英兩1萬美元，目前持有黃金有一些道理。澳盛集團控股（ANZ Group Holdings）則認為，金價會在每英兩4,600美元左右觸頂。
戴蒙在財星（Fortune）14日在華府舉行的最具影響力女性大會上說：「我沒有投資黃金─持有黃金要付出4%代價…金價在目前這種環境下可能輕易漲到每英兩5,000至1萬美元。目前在投資組合加入一些黃金是『半合理』作法，這是我人生中幾乎不曾發生的情況。」
金價本世紀以來漲幅大於股市，反映通膨憂慮和地緣政治情勢動盪推升避險資產需求。黃金現貨價格16日盤中上漲0.82%，報每英兩4,242.13美元，再創歷史新高，今年來已漲逾六成。
澳盛分析師庫馬里（Soni Kumari）和海因斯（Daniel Hynes）表示，在降息預期支撐下，金價「驚人漲勢」沒有減速跡象。庫馬里和海因斯已將今年底金價預測上修至每英兩4,400美元，並預期金價2026年6月前會在每英兩4,600美元附近觸頂。
