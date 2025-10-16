川普揚言不買大陸食用油 陸官媒反酸「美方無計可施」沒實質衝擊

美國總統川普不滿中國暫停採購美國大豆，揚言停止採購中國食用油。中國官媒今天發文稱，中國2024年出口到美國的食用油只有1000萬美元，即使美方停止進口也無實質衝擊，反酸美方此舉背後是「無計可施」。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」16日發文稱，中國是世界上最大的食用油消費市場之一。2023年，中國食用油對外貿易逆差金額達到10.96億美元，是2015年的4倍。中國整體上是「買得多，賣得少」的一方，別國是否購買中國的食用油，對總體市場影響不大。

文章稱，中國出口到美國的食用油規模有限。2024年，中國對美出口食用油約4000噸，規模約1000萬美元。其中，大豆油所占比例極低。「即使美方停止進口，也不會對中國食用油產業造成實質性衝擊」。

文章提到，美國從中國主要進口的並非傳統食用油，而是「廢棄食用油」，經過回收處理後，可作為生物柴油等再生能源原料。美國需求量很大，也是中國廢棄食用油的最大出口市場。2024年，中國對美國出口的廢棄食用油約100多萬噸，出口規模達到10億多美元。

不過玉淵潭天引述不具名專業人士稱，當前，隨著全球綠色發展水準不斷提高，廢棄食用油在國際市場「供不應求」。

文章宣稱，美方所謂不買中國的食用油，看似能夠增加美國國內大豆消費量的「敘事」。其合理性可想而知。美方明知如此，還要營造這樣的「敘事煙幕」，背後其實更多是對貿易戰給美國大豆等農業產業造成傷害的「無計可施」。

這篇文章又稱，對比美國1至7月出口數據發現，美國大豆不止對中國出口停滯，全球出口量下降也尤為明顯，美國多地豆農只能自行出國推銷尋求生機。

文章指出，從品類上看，美國出口的大豆，主要還是整粒豆。豆粕和豆油的比重都很小。根據美國農業部2024年的統計，美國大豆相關出口中，整粒大豆約占78%，豆粕約21%，豆油只有1%。「可以這麼說，真正能消化美國整粒大豆的國家，基本只有中國」。

玉淵潭天最後稱，一旦中國減少採購，美國的大豆體系就會立刻出現空缺。多數國家要麼自己種，要麼直接買豆粕，對美國整豆的需求越來越少。這就讓美國出口結構長期難以改變。

中國2024年從美國進口價值126.4億美元的大豆，占美國大豆出口總額的一半以上。