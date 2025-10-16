快訊

押注已近尾聲？大型投資機構減持高風險公司債 轉向這兩項資產

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
大型投資機構開始看空高風險公司債。路透社
貝萊德（BlackRock）與富達國際（Fidelity International）等大型資產管理公司對信貸市場看漲的押注已近尾聲。現在這些大型投資人正在削減對風險較高的公司債曝險，轉向更安全的低風險公司債政府公債

歷經最近幾年高風險公司債大漲之後，大型投資機構擔心全球經濟一旦走弱，高風險公司債恐將被拋售而嚴重受傷。現在美國信貸利差大幅縮小，使得投資者承擔較高風險所獲報酬，變得微乎其微。

富達國際基金經理人瑞德爾說：「信貸利差已經壓縮到幾乎沒有進一步壓縮的空間。」他指的是公司債相對於極度安全的政府債券所提供的額外殖利率。目前，美國與歐洲的投資等級債券僅提供約0.8個百分點的額外殖利率，相較於2022年時的逾1.5個百分點，已大幅縮小，且接近自全球金融危機以來的最低水準。

貝萊德歐洲主動式固定收益共同主管布蘭多爾也表示，「持續不斷的利差收窄」已令貝萊德轉向評級更高、期限更短的債券。他提到，目前市場的定價反映出「金髮女孩情境」，也就是，聯準會將降息且美國經濟持穩。這樣的風險與報酬比「明顯偏向在信貸市場中採取防禦立場」。

F&C投資信託基金的尼文指出，最近幾周公司已將在信貸市場的投資部位降至「中性」，並出售高收益債券，因為「與公債相比，成本的不對稱性愈來愈大」。M&G投資公司的布局，亦轉向評級更高的公司債，以及壽險公司所發行的擔保債券等標的。

最近一些槓桿貸款案，像是特殊化學品生產商Nouryon原定的58億美元發債案、製藥商Mallinckrodt的逾10億美元案等，已遭擱置。一位高收益債券交易員說：「過去一兩周已有不少違約或爆雷事件，市場信心正在動搖。」

部分避險基金也正避開財務狀況較差企業的公司債，因為他們今年看到利差無差別地縮小。駐倫敦的信貸避險基金Redhedge創辦人兼投資長塞明納拉表示：「不僅整體企業信貸市場的利差太緊，企業之間的利差也同樣縮小。市場完全沒有對個別風險進行定價。」

風險 信貸 避險基金 美國 債券

