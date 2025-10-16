瑞士重電大廠ABB訂單躍升 受益於資料中心電力需求

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
ABB生產變壓器，供應電網來配合資料中心龐大的用電需求。路透
瑞士重電大廠ABB第3季訂單增幅超出預期，受惠於資料中心需求帶動旗下電力事業成長。

ABB周四公布，截至9月底一季訂單金額成長12%，達到91.4億美元，優於分析師所料。隨著人工智慧（AI）熱潮帶動資料中心投資，ABB受惠明顯。ABB生產變壓器，供應電網來配合資料中心龐大的用電需求。今年以來，ABB股價上漲逾兩成。

ABB表示，機器人和分離自動化（discrete automation）事業需求疲弱，汽車產業低迷也是主因之一。該公司本月已宣布，將以企業價值近54億美元的價碼，出售旗下工業機器人部門給軟銀集團（SoftBank）。

ABB在另一份聲明中表示，現任電力事業財務長尼爾森（Christian Nilsson）將於明年2月1日接任集團財務長。

儘管美國關稅不確定性仍在，ABB表示，目前尚未看到對需求或獲利帶來明顯影響。該公司在美業績有八成來自於美國本地生產的產品。

ABB預測今年第4季營收可實現中個位數成長，利潤則可能較第3季略為走軟，但往日即是如此。

支出強勁、存款穩定…6大銀行認為美經濟依然健康

全國規模最大的六家銀行摩根大通(JPMorgan)、美國銀行(Bank of America)、富國銀行(Wells F...

美國電動車退燒 加拿大、英國、歐盟紛紛跟進

華爾街日報14日分析，美國減少對電動車的追求之後，加拿大、英國、歐盟面臨經濟現實而紛紛跟進，就連中國的電動車熱潮如今也出...

中國狠祭稀土大招 G7結盟商討「聯合反制」出口管制新規

七大工業國（G7）的官員們對中國大陸祭出的稀土出口管制新規表示嚴重關切，並且共同商討聯合回應方式。

美科技業加速去中化 微軟、AWS、Google已不只組裝要求非紅供應鏈

美國科技業因應美中持續升溫的緊張情勢，正加速推進供應鏈「去中國化」。微軟（Microsoft）最快明年起，將旗下多款新產...

賈伯斯將躍上1美元紀念幣 不過猛一看認不出肖像的原因曝光

美國鑄幣局宣布，蘋果公司已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）將成為當局為2026年「美國創新」系列鑄造的1美元紀念幣...

