瑞士重電大廠ABB訂單躍升 受益於資料中心電力需求
瑞士重電大廠ABB第3季訂單增幅超出預期，受惠於資料中心需求帶動旗下電力事業成長。
ABB周四公布，截至9月底一季訂單金額成長12%，達到91.4億美元，優於分析師所料。隨著人工智慧（AI）熱潮帶動資料中心投資，ABB受惠明顯。ABB生產變壓器，供應電網來配合資料中心龐大的用電需求。今年以來，ABB股價上漲逾兩成。
ABB表示，機器人和分離自動化（discrete automation）事業需求疲弱，汽車產業低迷也是主因之一。該公司本月已宣布，將以企業價值近54億美元的價碼，出售旗下工業機器人部門給軟銀集團（SoftBank）。
ABB在另一份聲明中表示，現任電力事業財務長尼爾森（Christian Nilsson）將於明年2月1日接任集團財務長。
儘管美國關稅不確定性仍在，ABB表示，目前尚未看到對需求或獲利帶來明顯影響。該公司在美業績有八成來自於美國本地生產的產品。
ABB預測今年第4季營收可實現中個位數成長，利潤則可能較第3季略為走軟，但往日即是如此。
