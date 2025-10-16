中國狠祭稀土大招 G7結盟商討「聯合反制」出口管制新規

七大工業國（G7）的官員們對中國大陸祭出的稀土出口管制新規表示嚴重關切，並且共同商討聯合回應方式。

日本財務大臣加藤勝信周三（15日）在華盛頓談到中國稀土出口管制時對記者表示：「日本對這些措施深感擔憂。我呼籲G7國家團結起來，共同回應。」

國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行正在華盛頓舉行年會，而加藤勝信是在年會期間參加G7會議後發表

上述談話。主要已開發經濟體的財政部長在會議中，討論如何聯合因應中國新的稀土管制措施，以及當前美中貿易緊張局勢。

德國財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）同日稍早透露在G7會議前透露，會聯合討論一套共同的做法，以針對性的措施因應中國的行動，同時提醒各方避免採取任何可能對本國經濟產生後座力的舉措。

美國財長貝森特稍早表示，美國將尋求G7以外的更廣泛支持，將與歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度以及其它亞洲民主國家協商，「我們將對此做出全面集體回應，因為中國的官僚不能為世界其他國家管理供應鏈或製造流程。」

中國大陸上周宣布的新規定要求海外企業在出口含有即使極微量中國來源稀土的產品前，必須先取得中國政府批准。中國生產全球超過九成的稀土與稀土磁體，這些關鍵材料被廣泛應用於戰鬥機、電動車等高科技產品中。

加藤加藤勝信補充說：「如果我們的行動引發報復循環，可能會對全球經濟和市場產生不利影響。」他強調必須密切監控金融市場風險，並表示當局將留意匯率過度波動、無序波動。