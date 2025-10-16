中國狠祭稀土大招 G7結盟商討「聯合反制」出口管制新規

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本財務大臣加藤勝信。路透
七大工業國（G7）的官員們對中國大陸祭出的稀土出口管制新規表示嚴重關切，並且共同商討聯合回應方式。

日本財務大臣加藤勝信周三（15日）在華盛頓談到中國稀土出口管制時對記者表示：「日本對這些措施深感擔憂。我呼籲G7國家團結起來，共同回應。」

國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行正在華盛頓舉行年會，而加藤勝信是在年會期間參加G7會議後發表

上述談話。主要已開發經濟體的財政部長在會議中，討論如何聯合因應中國新的稀土管制措施，以及當前美中貿易緊張局勢。

德國財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）同日稍早透露在G7會議前透露，會聯合討論一套共同的做法，以針對性的措施因應中國的行動，同時提醒各方避免採取任何可能對本國經濟產生後座力的舉措。

美國財長貝森特稍早表示，美國將尋求G7以外的更廣泛支持，將與歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度以及其它亞洲民主國家協商，「我們將對此做出全面集體回應，因為中國的官僚不能為世界其他國家管理供應鏈或製造流程。」

中國大陸上周宣布的新規定要求海外企業在出口含有即使極微量中國來源稀土的產品前，必須先取得中國政府批准。中國生產全球超過九成的稀土與稀土磁體，這些關鍵材料被廣泛應用於戰鬥機、電動車等高科技產品中。

加藤加藤勝信補充說：「如果我們的行動引發報復循環，可能會對全球經濟和市場產生不利影響。」他強調必須密切監控金融市場風險，並表示當局將留意匯率過度波動、無序波動。

相關新聞

瑞士重電大廠ABB訂單躍升 受益於資料中心電力需求

瑞士重電大廠ABB第3季訂單增幅超出預期，受惠於資料中心需求帶動旗下電力事業成長。

支出強勁、存款穩定…6大銀行認為美經濟依然健康

全國規模最大的六家銀行摩根大通(JPMorgan)、美國銀行(Bank of America)、富國銀行(Wells F...

美國電動車退燒 加拿大、英國、歐盟紛紛跟進

華爾街日報14日分析，美國減少對電動車的追求之後，加拿大、英國、歐盟面臨經濟現實而紛紛跟進，就連中國的電動車熱潮如今也出...

美科技業加速去中化 微軟、AWS、Google已不只組裝要求非紅供應鏈

美國科技業因應美中持續升溫的緊張情勢，正加速推進供應鏈「去中國化」。微軟（Microsoft）最快明年起，將旗下多款新產...

賈伯斯將躍上1美元紀念幣 不過猛一看認不出肖像的原因曝光

美國鑄幣局宣布，蘋果公司已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）將成為當局為2026年「美國創新」系列鑄造的1美元紀念幣...

