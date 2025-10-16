美科技業加速去中化 微軟、AWS、Google已不只組裝要求非紅供應鏈

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國科技業因應美中持續升溫的緊張情勢，正加速推進供應鏈「去中國化」。微軟（Microsoft）最快明年起，將旗下多款新產品的生產轉移至中國大陸以外地區；亞馬遜雲端服務（AWS）和Google加緊將供應鏈轉往海外。

--據日媒報導，微軟已要求多家供應商自明年起，協助準備在中國大陸以外地區生產 Surface 筆電和資料中心伺服器，包括關鍵零組件及組裝作業。微軟也正推動在中國大陸以外地區生產更多 Xbox 遊戲主機，但目前尚未要求全部移出中國大陸生產。

--據報導，微軟要求伺服器至少80%的物料清單（BOM）須來自中國大陸以外地區。BOM 是列出產品所有零組件和組裝流程的文件。

-- AWS 尤其針對生產敏感的人工智慧（AI）資料中心伺服器，也積極「去中國化」。據報導，AWS 甚至評估是否降低對長期印刷電路板（PCB）供應商生益電子的採購比重，儘管這家大陸業者在海外也設有生產據點。

--Google也要求供應商積極擴充在泰國的伺服器產能。據報導，一家協助Google組裝伺服器系統的代工廠，已在當地新建四座廠房，讓Google在東南亞的產能翻倍。

