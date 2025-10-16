Salesforce年會秀企業AI應用 分析師駁泡沫說

AI泡沫話題延燒，國際研調機構IDC高階研究主管黎瑪耶在Salesforce年會接受中央社訪問指出，這並非全是炒作，AI革命確實正在發生，矽谷Dalton Investments合夥人黃鐘醇亦表示，「別再拿網路泡沫來類比。」

關於AI是否進入泡沫，各界看法不一。近期，不少分析師對AI投資熱潮發出警訊，並將之與網路泡沫（dot-com bubble）比較。與此同時，舊金山正在舉行的Salesforce年會，多家企業展示如何使用AI代理（數位員工）提升客戶體驗和服務，根據Salesforce，目前已有超過1萬2000家客戶採用其代理技術，顯示企業正實際擴大AI應用。

Salesforce是舊金山最大科技雇主之一，今年年會Dreamforce吸引近5萬人參加，更勝往年，會中請到Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）等科技界重量級人物出席。

研究調查機構國際數據資訊（IDC）高階研究主管黎瑪耶（Nimita Limaye）第2度與會，她接受中央社訪問指出，企業已經不再只是在概念驗證，即小範圍試行AI，而是開始將AI技術全面導入到整個組織中運作，「這一切正在發生，將會普及到整個產業。」

黎瑪耶表示，儘管有人懷疑這一切是種炒作，討論AI會不會泡沫，但她對此抱持不同看法，「當然，其中有一部分確實是炒作，但我認為更多的部分是真實發生的。」

黎瑪耶也預期，「人類與AI代理（數位員工）共事的混合團隊是未來職場常態。」

針對AI泡沫的討論，矽谷Dalton Investments合夥人黃鐘醇亦指出，市場中確實存在缺乏現金流與獲利支撐的公司，但並非全面泡沫，幾家大型科技公司像是輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、Google等等估值仍屬合理，並沒有出現過度誇張的泡沫現象。

他強調，不少投資人或基金經理人在媒體上把現在的AI行情與2000年的網路泡沫相提並論，但當前的AI熱潮與網路泡沫本質上並不相同，當年網路時代誕生，開啟一種新的商業模式，這一波AI革命的規模與影響，可能會超越100年前的電力革命。

他指出，大型科技公司之所以投入巨資建設資料中心、訓練AI模型，背後一大目標是追求AGI（通用人工智慧），AGI一旦實現，其對世界的改變將是深遠而未知的。

他分析，儘管股價已上漲2、3年，但AI改變世界的程度，其實仍處於一個剛開始的階段。舉例來說，AI發展從過去幾年文字型模型，到今年大量的影片生成應用，所需運算量與token遠高於文字型AI，未來影片長度與畫質提升將推動AI需求進一步增加。

AI是否出現泡沫的看法分歧，黃鐘醇點出，相較於華爾街投資人傾向依據財務數據判斷、以估值與歷史對比等財務指標分析AI產業；在舊金山灣區，由於接觸到更多科技公司與工程師，於第一線觀察實際應用情形，對這項科技的信心相對也會較高。