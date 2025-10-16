快訊

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

涉持機密文件與中方會面 美智庫學者狄利斯否認指控

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國智庫「卡內基國際和平基金會」印度事務學者狄利斯（AshleyTellis）因涉嫌不當持有機密文件，並與中國官員多次見面而遭逮捕。他的律師今天說，狄利斯全盤否認指控。

現年64歲的狄利斯曾在前總統小布希（George W.Bush）任內擔任高階職務，並持續以無給職身分為國務院提供諮詢；他在本月12日被捕，受控罪名最高恐處10年徒刑。

狄利斯的律師透過聲明指出：「狄利斯是一位廣受敬重的學者及資深政策顧問...我們駁斥對他的指控，特別是有關他為外國對手做事的說法實屬無稽」。

根據昨天公開的刑事書面證詞顯示，狄利斯於9月25日深夜進入國務院，疑似列印了和美國空軍技術有關的機密文件。

文件指出，狄利斯曾多次在維吉尼亞州費法克斯（Fairfax）的某家餐廳與中國官員見面，並且有一次晚餐時，他疑似留下一個牛皮紙信封。

司法部宣布的指控內容，主要與機密文件處理不當有關，而非他與中方會面一事。聯邦調查局（FBI）特別探員指出，在搜查狄利斯住處時，發現超過1000頁文件，分別屬最高機密、機密等級。

法新社報導，狄利斯為華府知名智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for InternationalPeace）的資深研究員。基金會今天表示，狄利斯已被停職接受調查。

狄利斯祖籍印度，後來入籍美國。他曾協助小布希政府與印度洽談簽署民用核能合作協議，這被視為美印建立更緊密關係的重要里程碑。

不過，近年來有關華府對印度政策，狄利斯帶領持反對立場，他說，印度在諸多議題的立場未必與華府一致，在包括對烏克蘭等問題。

機密 印度 文件

延伸閱讀

印度將停買俄石油 川普要求中國跟進

促俄烏停戰 川普：印度允很快停購俄石油 須讓中效仿

印度外交轉向？ 川普：莫迪保證停止購買俄羅斯石油

巴西、印度抱團 應對關稅衝擊

相關新聞

歐洲「最死抱黃金國家」！金融風暴也不賣 現擁逾9兆元資產

義大利近年國債高築、銀行體系動盪不安，如今卻因央行龐大的黃金儲備隨國際金價創新高而發「意外財」。根據世界黃金協會資料，截...

Temu、希音首當其衝！義大利擬對大陸快時尚產品額外徵稅

路透報導，義大利政府消息人士稱，義大利計劃對中國快時尚產品徵收額外稅款，以保護本國時尚產業免受低成本外國進口衝擊，並避免...

賈伯斯將躍上1美元紀念幣 不過猛一看認不出肖像的原因曝光

美國鑄幣局宣布，蘋果公司已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）將成為當局為2026年「美國創新」系列鑄造的1美元紀念幣...

Jane Street在台灣債券ETF市場成交易巨鯨 在印遭控操縱市場惹議

彭博新聞報導，在台灣規模930億美元的ETF市場，低調神秘的紐約交易商 Jane Street Group 建立了罕見的...

靠聲波殺腫瘤！這家生技新創公司獲貝佐斯、傳奇創投家提爾投資

矽谷傳奇創投家提爾（Peter Thiel）旗下生技投資公司Thiel Bio與亞馬遜創辦人貝佐斯的投資公司Bezos ...

洛杉磯港9月進口貨櫃量年減8% 預期持續弱至年底

美國最繁忙的港口洛杉磯港，9月進口貨櫃處理數量較去年同期減少8%，這是連續第二個月下滑。不過，總計整個第3季，處理的進出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。