賈伯斯將躍上1美元紀念幣 不過猛一看認不出肖像的原因曝光

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國鑄幣局公布代表加州的賈伯斯1美元紀念幣。圖／取自網路
美國鑄幣局公布代表加州的賈伯斯1美元紀念幣。圖／取自網路

美國鑄幣局宣布，蘋果公司已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）將成為當局為2026年「美國創新」系列鑄造的1美元紀念幣主角之一，幣上將刻有「Make Something Wonderful」（創造奇妙事物）字樣。

自2018年以來，美國鑄幣局一直透過發行1美元紀念幣，向「美國的創新精神，以及個人或團體在創新與開創性努力方面的重大貢獻」致敬。這些硬幣的設計象徵目的是表彰在美國50個州、哥倫比亞特區與五個海外屬地各自代表性的創新成果。

加州紀念幣將以賈伯斯的肖像為主，這枚金色1美元紀念幣15日與愛荷華州、威斯康辛州與明尼蘇達州的紀念幣一同公開亮相。

不過，這款紀念幣的賈伯斯肖像，和一般人記憶中的賈伯斯模樣卻不太相同，原因是硬幣採用年輕的賈伯斯形象，圖中的賈伯斯留著飄逸微長的頭髮，有別於後期的俐落髮型。

美國鑄幣局對這款紀念幣的形容為：「這款設計呈現年輕的賈伯斯（Steve Jobs）坐在典型的北加州風景前，背景是滿佈橡樹的起伏山丘。他沉思的姿態與表情展現出這片環境如何啟發了他的願景，即將複雜的科技轉化為如自然般直覺且有活力的事物。」

鑄幣局說，硬幣邊緣刻有包含「美國」、「加州」、「史蒂夫·賈伯斯」以及「創造奇妙事物」的詞彙。

該系列硬幣發行後，可於美國鑄幣局官網購買。單枚售價為13.25美元，或是包含另外三款在內的四枚套組售價為27.5美元。

美國鑄幣局發行的1美元紀念幣在技術上來說是法定貨幣，但由於並非是為了一般流通而鑄造，而是做為收藏品發行，因此售價通常會高於面值。

蘋果公司已故創辦人賈伯斯。美聯社
蘋果公司已故創辦人賈伯斯。美聯社

