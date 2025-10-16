快訊

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

新壽動土是挑釁？林維俊稱「合法、合規、合契約」：與北市府是夥伴關係

歐洲「最死抱黃金國家」！金融風暴也不賣 現擁逾9兆元資產

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
目前義大利約1100公噸黃金存放於央行羅馬科克宮總部地下金庫，距古羅馬競技場僅數步之遙。庫房被暱稱為「聖器室」，象徵這些金塊的神聖地位。路透
目前義大利約1100公噸黃金存放於央行羅馬科克宮總部地下金庫，距古羅馬競技場僅數步之遙。庫房被暱稱為「聖器室」，象徵這些金塊的神聖地位。路透

義大利近年國債高築、銀行體系動盪不安，如今卻因央行龐大的黃金儲備隨國際金價創新高而發「意外財」。根據世界黃金協會資料，截至去年底，黃金占義大利官方儲備的近75%，遠高於歐元區平均的66.5%。義大利央行目前持有2452公噸黃金，僅次於美國與德國，排名全球第三，價值約3000億美元（約台幣9.75兆）。這批黃金象徵著義大利數十年來的「黃金情結」，無論金融風暴、債務危機或政府更迭，都從不脫手。

路透報導，義大利對黃金的情感可追溯至數千年前。早在古羅馬之前，伊特魯里亞人就已掌握鑲金技藝；凱撒大帝時代的奧里烏斯金幣奠定帝國貨幣基礎，而中世紀的「弗羅林金幣」更在歐洲流通如同今日美元。這段漫長歷史，也讓「黃金」在義大利社會成為穩定與榮耀的象徵。

義大利近代的黃金政策則源自二戰創傷。當年納粹在義大利法西斯協助下掠奪120公噸黃金，戰後僅剩20公噸。義大利在「經濟奇蹟」時期重建國力、出口成長，外匯收入暴增，其中部分美元被轉換為黃金。到1960年，儲備回升至1400公噸，其中包括1958年成功追回四分之三被掠奪的黃金。

1970年代的石油危機與政局動盪，使全球金融市場不穩。當時西方各國央行紛紛買金避險。義大利央行則以4萬多條金條作抵押，向德國聯邦銀行借得20億美元度過難關，卻始終未出售任何黃金。就連2008年歐債危機，也未動用一分。

義大利央行前副總裁羅西（Salvatore Rossi）曾說：「黃金就像家傳銀器、祖父的懷錶，是國家信心受動搖時的最後依靠。」

目前義大利約1100公噸黃金存放於央行羅馬科克宮總部地下金庫，距古羅馬競技場僅數步之遙；類似數量存放於美國，另有少量分別在英國與瑞士。央行庫房被暱稱為「聖器室」，象徵這些金塊的神聖地位。

雖然義大利公共債務已超過3兆歐元，呼籲變賣黃金以償債的聲音不時浮現，但央行始終不為所動。專家指出，即便出售一半儲備，也難以根本解決債務問題。

博科尼大學院長卡塞利（Stefano Caselli）指出：「義大利當年的堅持，現在看來異常前瞻，因為世界又回到了那個時刻。當全球秩序重組、市場價格創新高，而穩定幣與加密貨幣迅速崛起之際，央行手中的正是最炙手可熱的資產。他們堅持不賣是對的。」

義大利央行目前持有2452公噸黃金，僅次於美國與德國，排名全球第三，價值約3000億美元（約台幣9.75兆）。這批黃金象徵著義大利數十年來的「黃金情結」，無論金融風暴、債務危機或政府更迭，都從不脫手。路透
義大利央行目前持有2452公噸黃金，僅次於美國與德國，排名全球第三，價值約3000億美元（約台幣9.75兆）。這批黃金象徵著義大利數十年來的「黃金情結」，無論金融風暴、債務危機或政府更迭，都從不脫手。路透

義大利 黃金 羅馬

延伸閱讀

Temu、希音首當其衝！義大利擬對大陸快時尚產品額外徵稅

環球晶義大利諾瓦拉12吋廠啟用 成為歐洲第一條12吋矽晶圓產線

做多黃金熱潮 不退燒

有夠瞎！義大利7旬老翁裝盲人長達50年 詐領補助金3557萬元

相關新聞

歐洲「最死抱黃金國家」！金融風暴也不賣 現擁逾9兆元資產

義大利近年國債高築、銀行體系動盪不安，如今卻因央行龐大的黃金儲備隨國際金價創新高而發「意外財」。根據世界黃金協會資料，截...

Temu、希音首當其衝！義大利擬對大陸快時尚產品額外徵稅

路透報導，義大利政府消息人士稱，義大利計劃對中國快時尚產品徵收額外稅款，以保護本國時尚產業免受低成本外國進口衝擊，並避免...

賈伯斯將躍上1美元紀念幣 不過猛一看認不出肖像的原因曝光

美國鑄幣局宣布，蘋果公司已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）將成為當局為2026年「美國創新」系列鑄造的1美元紀念幣...

Jane Street在台灣債券ETF市場成交易巨鯨 在印遭控操縱市場惹議

彭博新聞報導，在台灣規模930億美元的ETF市場，低調神秘的紐約交易商 Jane Street Group 建立了罕見的...

靠聲波殺腫瘤！這家生技新創公司獲貝佐斯、傳奇創投家提爾投資

矽谷傳奇創投家提爾（Peter Thiel）旗下生技投資公司Thiel Bio與亞馬遜創辦人貝佐斯的投資公司Bezos ...

洛杉磯港9月進口貨櫃量年減8% 預期持續弱至年底

美國最繁忙的港口洛杉磯港，9月進口貨櫃處理數量較去年同期減少8%，這是連續第二個月下滑。不過，總計整個第3季，處理的進出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。