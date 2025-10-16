歐洲「最死抱黃金國家」！金融風暴也不賣 現擁逾9兆元資產
義大利近年國債高築、銀行體系動盪不安，如今卻因央行龐大的黃金儲備隨國際金價創新高而發「意外財」。根據世界黃金協會資料，截至去年底，黃金占義大利官方儲備的近75%，遠高於歐元區平均的66.5%。義大利央行目前持有2452公噸黃金，僅次於美國與德國，排名全球第三，價值約3000億美元（約台幣9.75兆）。這批黃金象徵著義大利數十年來的「黃金情結」，無論金融風暴、債務危機或政府更迭，都從不脫手。
路透報導，義大利對黃金的情感可追溯至數千年前。早在古羅馬之前，伊特魯里亞人就已掌握鑲金技藝；凱撒大帝時代的奧里烏斯金幣奠定帝國貨幣基礎，而中世紀的「弗羅林金幣」更在歐洲流通如同今日美元。這段漫長歷史，也讓「黃金」在義大利社會成為穩定與榮耀的象徵。
義大利近代的黃金政策則源自二戰創傷。當年納粹在義大利法西斯協助下掠奪120公噸黃金，戰後僅剩20公噸。義大利在「經濟奇蹟」時期重建國力、出口成長，外匯收入暴增，其中部分美元被轉換為黃金。到1960年，儲備回升至1400公噸，其中包括1958年成功追回四分之三被掠奪的黃金。
1970年代的石油危機與政局動盪，使全球金融市場不穩。當時西方各國央行紛紛買金避險。義大利央行則以4萬多條金條作抵押，向德國聯邦銀行借得20億美元度過難關，卻始終未出售任何黃金。就連2008年歐債危機，也未動用一分。
義大利央行前副總裁羅西（Salvatore Rossi）曾說：「黃金就像家傳銀器、祖父的懷錶，是國家信心受動搖時的最後依靠。」
目前義大利約1100公噸黃金存放於央行羅馬科克宮總部地下金庫，距古羅馬競技場僅數步之遙；類似數量存放於美國，另有少量分別在英國與瑞士。央行庫房被暱稱為「聖器室」，象徵這些金塊的神聖地位。
雖然義大利公共債務已超過3兆歐元，呼籲變賣黃金以償債的聲音不時浮現，但央行始終不為所動。專家指出，即便出售一半儲備，也難以根本解決債務問題。
博科尼大學院長卡塞利（Stefano Caselli）指出：「義大利當年的堅持，現在看來異常前瞻，因為世界又回到了那個時刻。當全球秩序重組、市場價格創新高，而穩定幣與加密貨幣迅速崛起之際，央行手中的正是最炙手可熱的資產。他們堅持不賣是對的。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言