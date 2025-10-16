Jane Street在台灣債券ETF市場成交易巨鯨 在印遭控操縱市場惹議

彭博新聞報導，在台灣規模930億美元的ETF市場，低調神秘的紐約交易商 Jane Street Group 建立了罕見的主導地位，如今高盛等華爾街大型投銀也紛紛湧來分一杯羹。

據彭博報導，Jane Street最近在個別海外市場影響力過大，不僅競爭對手覬覦，也引起印度在內的監管機關關注。印度證券當局今年中以涉嫌操縱股市、不法獲利為由，一度禁止Jane Street 進出當地證券市場的公司，並查扣其所得484億盧比（5.7億美元）。

彭博引述知情人士報導，Jane Street 已是台灣投資美國公司債和公債熱潮的最大受惠者。這家電子造市和自營商曾承作台灣相關ETF逾半的美債交易，遠高於 Jane Street在美國的市占率。

彭博引述知情人士報導，高盛（在美國占美債投資組合交易量30%）和 Susquehanna國際集團等多家大型交易商正紛紛加入戰局，想打破Jane Street在台灣市場的主導地位。

這幾年來，這家公司憑藉驚人的成長速度和龐大的交易量，撼動長期掌控債券交易主導權的傳統華爾街銀行，他們多半仍是透過電話協商交易。

券商和做市商通常透過在債券基準價格上加碼來獲利，加碼幅度從幾個基點到超過10個基點不等，而在美國債市流動性較低的亞洲交易時段，價差往往更高。

Jane Street在台灣並未設立辦公室，過去八年以外資機構的身分參與交易。證券櫃買中心樂見國際機構參與上櫃債券ETF的交易，不過，有競爭對手和業內觀察人士認為，Jane Street 占交易比率之高並不尋常，也等於握有相當大的影響力。

彭博行業研究固定收益市場結構分析師米漢（Brian Meehan）說：「單一公司擁有這麼高的市占率本身就是一種風險。」他指出，Jane Street「或許能提供最具競爭力的報價，但若它是主要做市商，就能多方面利用市場主導權。他們若掌握所有資金流向，便能將市場推往對自身交易最有利的方向。」米漢也說，若市場出現緊張情勢，該公司可能調高報價，而其他交易夥伴幾乎別無選擇，只能接受。

米漢也提到，印度監管機關今年中指控 Jane Street 涉嫌操縱市場，迫使該公司縮減在印度選擇權市場的操作規模。