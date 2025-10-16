Temu、希音首當其衝！義大利擬對大陸快時尚產品額外徵稅

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透報導，義大利政府消息人士稱，義大利計劃對中國快時尚產品徵收額外稅款，以保護本國時尚產業免受低成本外國進口衝擊，並避免低價商品損害義大利本土生產商及市場秩序。

消息人士指出，此舉旨在避免身為義大利關鍵產業之一的時尚產業，面對市場上的不公平競爭。他補充稱，義大利政府方面可能將這項徵收措施，針對在線零售商Temu和希音（Shein）等公司徵收。截至目前，Temu和希音尚未對此回應。

義大利企業製造部部長烏索（Adolfo Urso）在羅馬與時尚界代表會面，在結束時發聲明指出，「我們將提出1項措施來應對超快時尚現象：廉價外國產品的入侵，損害了我們的生產商，使消費者面臨風險。」

報導指出，歐洲各國對中國逐步將低價商品轉向歐盟市場感到擔憂，這是中國為彌補因美國總統川普採取關稅政策而失去的美國貿易市占率所做的調整。義大利經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）14日曾指，「我們是全球化流氓的受害者」，並指向中國。

義大利時尚工業總會（Confindustria Moda）負責人斯布拉蒂（Luca Sburlati）說，「我們對烏索及其團隊的快速行動非常滿意，他們回應了產業需求，最重要的是保護『義大利製造』。」

消息人士還透露，義大利計劃依歐盟關於「生產者延伸責任」（Extended Producer Responsibility, EPR）的指令採取干預措施。該徵收將要求製造商承擔產品在成為廢棄物後的收集、分類及回收成本。

根據希音最近的報告（涵蓋今年2月至7月），該平台在義大利的月活躍用戶為2,280萬。網經社則指，今年上半年，Temu平均每月獨立用戶達1.15億，較去年下半年增加約1,290萬，增幅為12.5%。

另，路透5月曾引述統計指，2024年約有46億件小額包裹進入歐盟，平均每秒超過145件，其中91%來自中國。

義大利 快時尚 歐盟

