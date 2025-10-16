靠聲波殺腫瘤！這家生技新創公司獲貝佐斯、傳奇創投家提爾投資

矽谷傳奇創投家提爾（Peter Thiel）旗下生技投資公司Thiel Bio與亞馬遜創辦人貝佐斯的投資公司Bezos Expeditions已成為生技新創業者HistoSonics的最新投資者之一，押注該公司可利用「聲波」協助治療腫瘤的技術潛力。

彭博資訊報導，HistoSonics的估值達到30億美元，這家新創公司目前聚焦肝臟腫瘤，計劃利用最新的2.5億美元投資擴展超音波治療裝置的應用範圍，目標包括乳房、攝護腺、胰臟以及其他部位的腫瘤，並加速針對腦癌的研究與開發。

HistoSonics成立於2009 年，由密西根大學的研究成果孕育而生。該公司表示，聲波可成為一種有效的腫瘤治療替代方案，比傳統的化療或其他侵入性療法更為安全、非侵入。

HistoSonics的治療過程使用一款名為Edison的設備，尺寸如同一台小型洗碗機。布魯說，進行治療時，技術人員透過遠端控制的機械手臂對準腫瘤發射脈衝聲波，產生一系列來自人體組織中天然氣體的「氣泡雲」。這些氣泡雲在幾個百萬分之一秒的時間內成形與崩塌，產生強大的機械力，足以摧毀細胞層級甚至亞細胞層級的組織。

執行長布魯（Mike Blue）形容這項技術是「巨大典範轉移」，「我們將永遠改變醫療與癌症治療的樣貌」。

布魯表示，由於市場環境不佳，他今年稍早取消公司上市計畫，轉而將公司多數股權出售給由K5 Global、Wellington Management 和貝佐斯的Bezos Expeditions領軍的投資財團。這筆於8月宣布的交易使公司估值達22.5億美元。該投資團隊同時也領投了最新一輪融資，新增提爾旗下Thiel Bio為投資者。

布魯透露，HistoSonics今年營收將突破1億美元。新資金將支撐公司直到實現獲利，並可能於最快明年啟動首次公開發行股票（IPO）。

HistoSonics的醫療裝置在2023年底獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准，迄今已將系統銷售給近150家醫療機構，每套系統售價約150萬美元。該公司也正計劃擴展國際市場，預期2026年中取得歐洲核准。