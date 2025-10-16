Fed會一次就降息2碼？交易員加碼押注年底前有這可能性

交易人士正在紛紛押注美國聯準會（Fed）將在今年年底前至少進行一次大幅降息，行動會比目前市場普遍的預期更為激進。美國總統川普最新任命的Fed理事米倫（Stephen Miran）也強調，最近貿易緊張情勢加劇經濟不確定性，決策官員加速降息變得更加重要。

米倫周三（15日）在CNBC的活動上表示，美國經濟現在較一周前增加更多下行風險，做為政策制定者，有責任認識到這一點，將之反映在政策當中，他說：「隨著風險平衡的變化，我認為我們更迫切需要迅速在政策方面，達到更中性的水準。」

選擇權市場近期已有所反應，與有擔保隔夜融資利率（SOFR）掛鉤的選擇權交易活躍，市場上愈來愈多的部位押注Fed會在本月稍晚，或是12月的利率會議上，兩次會議中至少有一次，單次就降息50個基點（2碼）。這比目前利率互換市場預期的兩次會議各降25個基點幅度更大。

彭博新聞指出，美國政府停擺數周延遲了就業等關鍵經濟數據的發布，一旦政府重啟辦公，經濟資訊洪流將宣洩而出。部分市場預期，數據將提供更多美國經濟疲軟的證據，因而支持更大幅度的降息。

這些選擇權活動也顯示，中美貿易緊張局勢再度升高，促使交易員藉由期權交易，為可能出現的50基點降息進行避險。

這類避險操作主要集中在12月的SOFR期權上，該期權的未平倉合約出現大幅增加。12月SOFR期權的到期日，是聯準會12月10日利率會議結束宣布政策的兩天後，因而成為押注今年剩餘的兩次Fed利率會議的絕佳工具。本周的交易活動延續上周趨勢，上周已出現多筆針對「鴿派情境」（例如一次降息2碼）的期權交易。

現貨市場也表現出類似的看多情緒，美國兩年期公債殖利率近期降至年內低點，至接近3.5%。先鋒（Vanguard）投資組合經理John Madziyire說：「在風險平衡的考量下，現在會想要稍微偏多操作。」