快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed會一次就降息2碼？交易員加碼押注年底前有這可能性

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）。 路透
美國聯準會（Fed）。 路透

交易人士正在紛紛押注美國聯準會（Fed）將在今年年底前至少進行一次大幅降息，行動會比目前市場普遍的預期更為激進。美國總統川普最新任命的Fed理事米倫（Stephen Miran）也強調，最近貿易緊張情勢加劇經濟不確定性，決策官員加速降息變得更加重要。

米倫周三（15日）在CNBC的活動上表示，美國經濟現在較一周前增加更多下行風險，做為政策制定者，有責任認識到這一點，將之反映在政策當中，他說：「隨著風險平衡的變化，我認為我們更迫切需要迅速在政策方面，達到更中性的水準。」

選擇權市場近期已有所反應，與有擔保隔夜融資利率（SOFR）掛鉤的選擇權交易活躍，市場上愈來愈多的部位押注Fed會在本月稍晚，或是12月的利率會議上，兩次會議中至少有一次，單次就降息50個基點（2碼）。這比目前利率互換市場預期的兩次會議各降25個基點幅度更大。

彭博新聞指出，美國政府停擺數周延遲了就業等關鍵經濟數據的發布，一旦政府重啟辦公，經濟資訊洪流將宣洩而出。部分市場預期，數據將提供更多美國經濟疲軟的證據，因而支持更大幅度的降息。

這些選擇權活動也顯示，中美貿易緊張局勢再度升高，促使交易員藉由期權交易，為可能出現的50基點降息進行避險。

這類避險操作主要集中在12月的SOFR期權上，該期權的未平倉合約出現大幅增加。12月SOFR期權的到期日，是聯準會12月10日利率會議結束宣布政策的兩天後，因而成為押注今年剩餘的兩次Fed利率會議的絕佳工具。本周的交易活動延續上周趨勢，上周已出現多筆針對「鴿派情境」（例如一次降息2碼）的期權交易。

現貨市場也表現出類似的看多情緒，美國兩年期公債殖利率近期降至年內低點，至接近3.5%。先鋒（Vanguard）投資組合經理John Madziyire說：「在風險平衡的考量下，現在會想要稍微偏多操作。」

美國 Fed

延伸閱讀

貝萊德：美元走弱來自於預期降息及財政壓力 而非儲備貨幣地位遭威脅

10年期美債利率維持4%！10月24日公布9月CPI 辣媽：會不會降息還難說

聯準會主席明年任滿 美財長：正物色新人選

做多黃金熱潮 不退燒

相關新聞

靠聲波殺腫瘤！這家生技新創公司獲貝佐斯、傳奇創投家提爾投資

矽谷傳奇創投家提爾（Peter Thiel）旗下生技投資公司Thiel Bio與亞馬遜創辦人貝佐斯的投資公司Bezos ...

洛杉磯港9月進口貨櫃量年減8% 預期持續弱至年底

美國最繁忙的港口洛杉磯港，9月進口貨櫃處理數量較去年同期減少8%，這是連續第二個月下滑。不過，總計整個第3季，處理的進出...

Fed會一次就降息2碼？交易員加碼押注年底前有這可能性

交易人士正在紛紛押注美國聯準會（Fed）將在今年年底前至少進行一次大幅降息，行動會比目前市場普遍的預期更為激進。美國總統...

川普取消補貼 福特、通用撤出電動車市場...特斯拉獨撐大局

CNBC報導，在川普政府政策重塑下，市場對特斯拉需求的關注正日益升高，因為通用（GM）與福特（Ford）已開始退出電動車...

全球用戶哀號 YouTube當機後恢復服務

全球多個地區數以千計用戶今天稍早通報影音平台YouTube當機，無法正常觀看影片。YouTube表示，目前已排除影響影片...

華爾街大咖警告AI投資呈現泡沬 績效終將兩極化

美國各大銀行上季併購和交易收入雙創新高，因市場追捧人工智慧（AI）受益不少。不過，多位華爾街高層已警告，AI產業的熱潮恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。