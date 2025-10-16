快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國最繁忙的港口洛杉磯港，9月進口貨櫃處理數量較去年同期減少8%，這是連續第二個月下滑。不過，總計整個第3季，處理的進出口總貨櫃數量，達到290萬個TEU（20呎標準貨櫃）仍創下新高，打破去年同期紀錄。

未來幾個月，市場預期隨著川普關稅侵蝕到企業的利潤、衝擊到進口消費者物價，洛杉磯港的貨櫃處理量將會繼續放緩。

洛杉磯港執行長塞羅卡（Gene Seroka）周三（15日）說，「我們已經過了旺季，今年最後三個月，預期將看到貨櫃數量走軟」；「當然，與我們最大貿易夥伴的充滿變化的協商，可能加劇貨櫃量下跌」。

根據洛杉磯港的資料，9月處理的貨櫃量約88.3萬TEU，其中約46萬TEU是進口貨櫃，年減8%。出口貨櫃約11.47萬TEU，與去年同期幾乎一致。處理的空櫃數量約30.8萬個TEU，年減10%，塞羅卡表示，這是另一個進口將會疲弱的跡象。

全美零售聯盟（NRF）上周發布的數據顯示，自9月起到12月，輸入美國的商品持續減少，預測明年1月進口量將會比2025年1月減少16%。

與NRF合作編製全球港口追蹤器的Hackett Associates創辦人哈科特指出，「許多大公司超前部署貨品進口，累積庫存，一旦庫存耗盡，完整的、因關稅而來的通膨衝擊就將變得相當明顯」。

洛杉磯港9月進口貨櫃量年減8% 預期持續弱至年底

美國最繁忙的港口洛杉磯港，9月進口貨櫃處理數量較去年同期減少8%，這是連續第二個月下滑。不過，總計整個第3季，處理的進出...

