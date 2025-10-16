川普取消補貼 福特、通用撤出電動車市場...特斯拉獨撐大局

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普取消補貼電動車後，特斯拉成為美國車廠主要玩家。法新社
CNBC報導，在川普政府政策重塑下，市場對特斯拉需求的關注正日益升高，因為通用（GM）與福特（Ford）已開始退出電動車（EV）發展計畫。美國聯邦為電動車提供的每輛車7500美元稅收抵免已於9月30日到期，此舉令整體補貼架構消失，同時美國政府也放寬汽車廢氣排放規範，削弱電動車普及的政策驅動力。

通用宣布將於2025年第三季一次減記16億美元，其中12億美元為非現金性質的產能調整，4億美元則涉及合約取消與相關費用支出。該公司指出，這反映他們正重新評估電動車製造規模與其長期策略。

福特原本計畫透過財務部門出手，先購回經銷商庫存的電動車並申請稅收抵免，再將這部分優惠轉嫁給終端租賃買家。但在通用決定放棄後，福特也悄然撤回該策略。儘管如此，福特表示將維持具有競爭力的租賃條件與其他誘因，例如零利率貸款，以支撐電動車銷售。

在兩大車廠相繼後退之際，特斯拉被視為剩下的試金石。投資者正在極力觀察即將公布的財報，尤其是訂單與交付數字，以釐清消費者對其產品的真實需求強度。市場正在問：在缺乏補貼與法規壓力的環境下，特斯拉能否維持其優勢？

有分析指出，特斯拉在多個地區面臨競爭對手的強力追趕，尤其在產品更新節奏與定價策略上可能承受壓力。

若特斯拉要在這波逆風中保住領先地位，不僅要靠技術與產品優勢，也必須在品牌形象、利潤模型與市場信心方面做出調整。未來需求端走勢將成為整體美國電動車市場是否能持續擴張的關鍵指標。

