全球用戶哀號 YouTube當機後恢復服務
全球多個地區數以千計用戶今天稍早通報影音平台YouTube當機，無法正常觀看影片。YouTube表示，目前已排除影響影片串流服務的問題。
路透社報導，YouTube稍早在官方狀態頁面發出聲明說，公司已注意到部分用戶遇到影片播放異常情況，正在調查原因。
YouTube在社群平台X上一篇貼文中表示，用戶現在應該能夠在YouTube Music、YouTube TV及其主要平台上播放影片，但未具體說明當機原因。
根據斷線問題追蹤網站Downdetector數據，在美東時間晚間7時55分（台灣時間16日上午7時55分）當機高峰期，美國有36萬6172名用戶通報YouTube出現問題。
Downdetector數據顯示，英國、加拿大和澳洲也有數以千計用戶通報當機。
