華爾街大咖警告AI投資呈現泡沬 績效終將兩極化

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高盛執行長蘇德巍說，高盛留意到AI基礎設施的龐大投資可能帶來風險，「未來勢必會出現兩極化，有的投資能脫穎而出，有的則將受挫」。
美國各大銀行上季併購和交易收入雙創新高，因市場追捧人工智慧（AI）受益不少。不過，多位華爾街高層已警告，AI產業的熱潮恐有過度亢奮之虞。

高盛（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）周二在財報電話會議中暗示當前情勢和網路泡沫時期相似。他說，高盛留意到AI基礎設施的龐大投資可能帶來風險，「未來勢必會出現兩極化，有的投資能脫穎而出，有的則將受挫」。

美國銀行業陸續揭曉財報之際，也不忘強調他們如何在營運中導入AI技術，從美國銀行的虛擬理財助理「Erica」，到摩根大通藉AI進一步節省營運成本。不過，也有像花旗集團（Citigroup）財務長梅森（Mark Mason）在內不少人語帶保留。

梅森周二在電話會議中說：「從目前股票價位和本益比來看，很難不承認有些產業恐怕已經過熱、價位偏高。」

投資人愈來愈擔心，AI 概念股在今年的大漲之後，已出現泡沫跡象。OpenAI 和輝達（Nvidia）之間近日交易更遭部分人士批評是「循環操作」，且太多投資湧入這個尚未被完全驗證的技術。

高盛營運長沃德倫（John Waldron）周三在華盛頓一場論壇上表示，令人憂心的是，美國經濟如今「押下相當大的賭注在 AI 上」，寄望以此推動成長，但目前仍難判斷是否真的形成泡沫。他說：「最後或許會非常順利。」

儘管金融業高對AI榮景看法有異，仍不忘細數他們各自如何導入這項技術。

摩根士丹利財務長葉莎雅（Sharon Yeshaya）周三在財報電話會議中說：「應用方式非常多，我們現在才剛開始摸索其潛力。」

摩根大通商業與投資銀行共同執行長羅巴（Troy Rohrbaugh）表示，他們已在部分業務導入AI，但強調成效未必能立竿見影。

他周三接受彭博電視訪問時說：「我們一邊投入資源、一邊開始看到一些成果，但真正的大收穫恐怕還要等未來。」

Evercore創辦人 Roger Altman本周接受彭博電視訪問時表示，網路泡沫時期的情況和當前AI投資熱潮無法相提並論。與當年主要參與者不同，如今投入AI的多是規模龐大、實力雄厚且高度獲利的企業，例如Meta和亞馬遜（Amazon）。

他說：「這是最大的差別。當年的網路泡沫涉及無數根本撐不下去的公司。」不過，他也提醒，市場不可能「無止境地一路上漲」。

